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班森賀反對者出擊 阻建遊民所

記者顏潔恩／紐約報導
州眾議員寇頓日前和社區舉行例行線上會議，表示會主動出擊，擬一份有居民簽署的請願書上交給市府。(視頻截圖)
州眾議員寇頓日前和社區舉行例行線上會議，表示會主動出擊，擬一份有居民簽署的請願書上交給市府。(視頻截圖)

布碌崙(布魯克林)班森賀社區新建遊民收容所，儘管市府讓步表示會尋找比舊址更適合的地點，但反對者仍持續施壓，州眾議員寇頓(William Colton)日前和社區舉行例行線上會議，表示會主動出擊，擬提交有居民簽署的請願書給市府，堅決反對收容所建案。

市府原計畫在華人眾多的Bath大道2147號空地上建遊民收容所，收容150名男性遊民，引起當地華人強烈反對；當地華社與寇頓、市議員崔馬克(Mark Treyger)等合作施壓，社會服務局終於讓步，表示會另外尋找更適合的地點。

但在18日晚寇頓舉行的社區會議中，很多人擔心市府沒有完全打消念頭，表示需持續向當局傳達堅定的民意；寇頓表示，其辦公室接下來將擬請願書，將在獲取居民簽名後呈交給市長白思豪(Bill de Blasio)。

「市府的話一天未落實，每天就得關注。」在班森賀居住超過20年的張玉娟說，下一任市長非常關鍵，其對遊民問題的政見會影響市民生活；她說，遊民各有辛酸經歷，淪為無家可歸，大多需要戒毒、戒酒、工作培訓等服務，希望新市長能提供他們一個不僅僅是居住場所。

她也指出，有些遊民本身都不想入住收容所，因為裡頭經常有精神患者、癮君子等問題人物，人身安全會受威脅；她說，華人以往鮮少發聲，造成市府習慣性把這些計畫都推給華社，希望華人能改變態度，一定要團結站出捍衛自身權益。

市府原本計畫在班森賀華社建立遊民收容所。(本報檔案照)
市府原本計畫在班森賀華社建立遊民收容所。(本報檔案照)

華人 布碌崙 眾議員

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