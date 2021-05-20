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落實對抗仇恨 亞美聯盟籲州市增預算

記者張晨／紐約報導
亞美聯盟此前在下城舉辦的千人反仇恨犯罪示威。(記者張晨/攝影)
亞美聯盟此前在下城舉辦的千人反仇恨犯罪示威。(記者張晨/攝影)

亞美聯盟(Asian American Federation)19日與亞裔社區組織、民選官員召集線上圓桌會議，就日前持續的反亞裔仇恨案件發聲，呼籲州、市撥出更多預算，落實此前推出的「希望對抗仇恨」(Hope Against Hate Campaign)計畫，幫助受害者走出困境。

亞美聯盟副總監Joo Han表示，亞裔在傳統文化影響下，習慣成為順服的群體，自己努力奮鬥，不尋求額外的幫助或關注，「事實上，亞裔在紐約市是最貧窮的群體，有四分之一的亞裔生活在貧困線下，儘管全市亞裔占整體人口的16%，但僅1.4%的非營利組織是專門針對亞裔提供服務。」

布祿崙華人協會會長麥保羅表示，從2020年2月到2021年2月，有1100多起涉及亞裔受害者的攻擊案件，而更令人唏噓的是，2021年前四個月針對亞裔的仇恨犯罪比2020年全年還要多。

松柏之家社區服務中心執行總監李宗保表示，紐約市現在是全國反亞裔仇恨犯罪最多的城市，不但使外出上班者感到不安，老年人不敢出門，70%的亞裔家庭決定繼續讓孩子留在家中上網課；而如今即使疫情好轉，小商業復甦，依然可以看到那些華埠從前凌晨才打烊的餐廳，如今晚餐時間過後就早早關門。

4月州府宣布將在新財年投入1350萬元支持亞裔社區，為史上首次，其中1000萬元將用於打擊疫情期間針對亞裔的仇恨暴力。亞美聯盟此前提出的「希望對抗仇恨」計畫，將在全市各區指派安全大使，簡化罪案上報流程，建立多種語言的服務來支持受害者，包括提供援助金幫助支付與罪案有關的費用，並提供精神健康援助；還將提供多種語言的安全宣導，包括指導民眾在看到有人被騷擾或攻擊時，安全進行干預的策略及自衛方式等。

亞裔 紐約市 疫情

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