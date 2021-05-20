華人健康協會慶雙親節 22日辦健保講座

華康會日前宣布22日在史泰登島新會所舉行「雙親節慶祝活動」。(記者顏潔恩／攝影)

華人健康協會將於22日(周六)在史泰登島舉行「雙親節慶祝活動」，除贈送食物、防疫用品外，還舉行聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡 )新政策專題講座。

該活動由華康會攜手帝國藍十字藍盾健保公司舉行，華康會會長陳麗娜表示，當天將準備大量食物、防疫用品等送給社區，先到先得；此外還有專員在現場提供免費的聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡 )諮詢、糧食券和長者福利申請、登記選民服務等。

主辦方指出，白卡政策將在明年1月1日調整，不少長者對於新政有很多疑問，華康會提前舉辦講座讓民眾了解更多以便作決定；陳麗娜說，之前申請白卡只需查看一個月的月結帳單，但新政將要查看申請人過去兩年半的資產清單。

這樣一來，高收入的退休長者最有可能受影響，陳麗娜鼓勵民眾帶父母出席活動，該講座將會講解退休人士如何合法申請白卡；另一方面，帝國藍十字藍盾健保公司也會派專員到場，針對紅藍卡持有者講解可能獲得哪些更多福利。

雙親節慶祝活動將在22日上午11時至下午3時舉行，地點是華康會的史泰登島會所，地址是New Dorp Lane 322號；因限制人數，欲參與白卡講座的民眾需提前預約，可撥打電話(607) 689-6618，或登錄網址：healthessential.org查詢。