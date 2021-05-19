顧雅明、黃敏儀 促建法拉盛一站式服務中心

顧雅明(左六起)聯手黃敏儀與多名法拉盛居民於18日召開記者會，要求市府在當地建立法拉盛服務中心。(黃敏儀辦公室提供)

市議員顧雅明聯合市議員參選人黃敏儀於18日表示，因缺少中文等語言翻譯服務，導致法拉盛 居民無法申請政府補助，他們呼籲市府在當地建立一站式服務中心，為不諳英文的低收入 民眾提供糧食券 (SNAP)等福利申請，並為小商家與家暴受害人提供相關資源協助等。

根據亞美聯盟(Asian American Federation)最新數據，72%的法拉盛亞裔居民英文不佳，因語言障礙，導致許多低收入者無法申請粮食券等政府補助；對此，顧雅明聯手黃敏儀與多名法拉盛居民於18日召開記者會，要求在當地建立法拉盛服務中心(Flushing Service Center)。

顧雅明表示，他曾看到不少法拉盛的小商家或長者，因不諳英文，需前往其他地區才能申請所需的補助；他以糧食券申請為例，當地的居民需前往長島市或牙買加的美國紐約市人力資源管理局(HRA)辦公室，才能申請相關資源，「這些辦公室因沒有足夠的翻譯，不會英文的申請者也只能等」。

法拉盛的移民人口迅速增加，黃敏儀表示，因這些居民不諳英文或不了解當地資源，導致他們無法申請政府補助；她以自己父母的經歷舉例，並表示，她的爸媽英文不好，必須依靠她才能與市府機構溝通，「這些經歷說明，市府幾乎沒給移民相關協助，這也是我想服務公眾的初衷」。

黃敏儀說，法拉盛服務中心將為當地民眾提供一站式服務，包括邀請管理糧食券等福利的市人力資源管理局、市小商業服務局(SBS)與家暴服務中心等多部門工作人員入駐，提供相關資源，「若我當選，將積極爭取這項計畫落實」。

以市小商業服務局的資源舉例，黃敏儀表示，當局的工作人員將為小商家講解市府法規，避免商家因高昂的罰單造成經營困難，並協助這些小商家申請少數族裔與婦女企業(MWBE)認證，獲得更多工作機會等，「法拉盛服務中心可以幫助當地減少貧困率、增加就業機會，打造一個繁榮的社區」。