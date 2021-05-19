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亞美正義聯盟辦區長參選人論壇 談亞裔關注議題

記者顏潔恩／紐約報導
亞美正義聯盟18日晚舉行區長參選人論壇，邀請來自三區的各一名參選人針對亞裔關心議題作答。(視頻截圖)
亞美正義聯盟18日晚舉行區長參選人論壇，邀請來自三區的各一名參選人針對亞裔關心議題作答。(視頻截圖)

亞美正義聯盟(LAANY)18日晚舉行區長參選人論壇，邀請來自曼哈頓、布碌崙(布魯克林)、皇后區區長參選人針對亞裔關心議題作答，包括特殊高中改革(SHSAT)、遊民收容所及治安問題等。

主辦方當天邀請參選曼哈頓區長的博一嵐(Lindsey Boylan)、參選布碌崙區長的現任第36選區市議員康奈基(Robert Cornegy)、以及參選皇后區區長的克勞麗(Elizabeth Crowley)與會談政見。

康奈基表示，他來自非洲裔聚居的貝弗-史岱文森(Bedford- Stuyvesant)社區，當地從未有人提出要削減警局經費，民眾認為警察執法要在尊重人權的前提下進行，但削減警力不會讓警察暴力問題得到解決，還會危害社區治安；另外針對仇恨犯罪，他認為嫌犯被逮捕時應即刻被控相關罪名，獲得應得處罰。

談及教育議題，康奈基和克勞麗均表示自己是SHSAT以及增設資優班(G&T)支持者，康奈基表示在80年代，非洲裔學生在特殊高中的比率超過60%，全因資優班提升他們的競爭力；而現在僅有10%左右，並非亞裔學生所擠掉名額，而是教育系統出現問題，設立更多資優班是讓學生獲得公平教育機會的方法。

法拉盛緬街公車專用道計畫引起部分華人不滿，但克勞麗認為當地交通比起以前更暢通，然而也理解當地人的憂慮；她承諾當選後會雇用說中文的員工，到社區了解居民和商家的需求，改善他們的問題。

紐約市遊民人數激增、所帶來的治安問題也備受關注，博一嵐說，遊民的精神狀況不能被忽視，儘管市府加建收容所提供遊民住宿，但大多有時間限制，且當遊民的精神狀態不好時，自然街頭犯罪也有所增加；更多的社會服務應提供給遊民，幫助他們重新振作。

博一嵐也表示，對保釋金改革法給予輕罪者保外候審的想法是認同的，但當嫌犯涉及的是重罪、有暴力傾向、或是仇恨犯罪者時，就應拒絕把他們放歸社區。

資優班 教育 警察

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