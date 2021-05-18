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僑委會青年志工培訓班開放報名

記者朱蕾／紐約報導
FASCA學員們展示學習成果。(本報檔案照)
FASCA學員們展示學習成果。(本報檔案照)

為幫助華裔青少年了解台灣文化、增強領導能力，中華民國僑務委員會與紐約華僑文教服務中心日前宣布，2021年「海外青年志工培訓班」將於8月7日(周六)至8日(周日)舉行，歡迎14至18歲華裔青少年踴躍報名，學員結訓後有機會加入福爾摩沙青年文化大使協會(FASCA)參與後續培力計畫。

文教中心表示，中華民國僑務委員會「海外青年文化志工培訓班」2012年開始舉辦，以「服務、文化、領導、傳承」為培訓重點，分為研習培訓及全年持續性培力計畫；研習培訓內容精彩，涵括文化尋根與體驗課程，教學與實務兼備；培訓班師資陣容強大，獲歷屆學員高度肯定；青少年還可通過此活動拓展人際關係、結交更多相同背景的夥伴。

此外，學員培訓結業後，即具有加入福爾摩沙青年文化大使協會的資格，並可參與僑委會提供的全年度培力計畫，進一步透過僑社活動的服務與學習，鍛鍊領導能力、了解中華文化、提升對文化及其身分的認同感；若學員服務時數累積超過100小時，將由相關單位協助申請「美國總統志工服務獎」。

「海外青年志工培訓班」包括實體及線上培訓，實體培訓地點為新澤西羅斯福公園(Roosevelt Park)，地址：愛迪生(Edison)Parsonage路151號。 歡迎14至18歲華裔青少年參加，報名方式請至新澤西中文學校協會官網www.ANJCS.org查詢；相關諮詢請洽文教中心，電話(718)886-7770分機106，電郵[email protected]；新澤西地區請發電郵至[email protected][email protected]

新澤西 華裔 台灣

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