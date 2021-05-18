疫情好轉 布碌崙貝瑞吉2夏日標誌活動重啟

郭納德(發言者)、紀思庭(右四)宣布貝瑞吉夏日街道一系列活動即將回歸。（記者黃伊奕／攝影）

隨著疫情 好轉，紐約市 大大小小的傳統活動也開始恢復，市議員紀思庭(Justin Brannan)與州參議員郭納德(Andrew Gounardes)17日聯手宣布，布碌崙 (布魯克林)貝瑞吉標誌性的3大道夏季漫步與5大道開放街道活動今年將回歸社區，屆時當地居民又能手捧著一杯冷飲，在無車的商業街道漫步，享受夏日。

3大道夏季漫步舉行時間為南端街道(3大道交80街至90街)7月9日與8月6日回歸，北端街道(3大道交68街至80街)7月16日與8月13日恢復，而5大道開放街道則暫時訂於6月25日、7月30日、8月27日、9月24日以及10月29日舉行。

紀思庭表示，經過一年艱苦抗疫工作後，貝瑞吉終於開始恢復正常，每個人是時候重新相聚在一起了；尤其是隨著越來越多人接種疫苗，希望大家都走出家門，回到街上，對更多的商家提供支持。

郭納德指出，3大道的夏季漫步與5大道的開放街道一直都是貝瑞吉生活的基石，隨著夏日到來，城市重新開放，更多人可以重返社區享受戶外活動，也繼續讓貝瑞吉成為一個有趣的居住地。

這兩場活動一直都是貝瑞吉夏日的標誌性活動，活動舉行時街道上的商家都會將商品擺放到人行道上，還會提供各種節目與遊戲，民眾可以手捧著各種冷飲從早到晚在當地享受充滿音樂、美食、購物的樂園。