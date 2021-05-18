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華裔美國退伍軍人會 前首席法官伍元天將任主席

記者顏嘉瑩／紐約報導
伍元天(中)將任退伍軍人會新主席。(本報檔案照)
伍元天(中)將任退伍軍人會新主席。(本報檔案照)

紐約華裔美國退伍軍人會於16日選出第77屆新職員，由曾任紐約州第二上訴法庭首席法官伍元天，當選新一屆主席；退伍軍人會將於6月5日(周六)舉辦就職典禮。

伍元天是紐約州的亞裔司法先鋒，創下亞裔在紐約州司法界的諸多「第一」，從紐約市首位亞裔助理檢察官、市法庭首位亞裔法官，一路到2017年以首位亞裔州巡迴上訴法庭首席法官身分退休，司法生涯45年，是亞裔社區長青榜樣；他也是熱衷社區活動，時常現身華人社區活動，也是華裔美國退伍軍人會的長期活躍成員，連續多年主持軍人會每年的九一一紀念活動及國殤日等活動。

退伍軍人會表示，此次選出的新職員還包括副主席黃建中、鄧燦業、謝國寶，幹事梅本立，助理幹事伍顯宗，中文書記林善群，財政陳煥寧，評議單志然，會歷王咪咪，糾察朱超然、余德志，核數梅若松、陳毓堂，執行委員伍家明、余超俊、黃柏聰、龔耀宗、伍澄江、關志文、余龍青、陳漢斌、羅明泰、鄭永佳、李振宏，宗教主任伍沃欽等。

該會將於6月5日下午3時於中華公所中山大禮堂舉行職員就職典禮，並於同日下午5時在退伍軍人會二樓伍覺良禮堂慶祝成立76周年紀念暨77屆職員就職。

紐約州 亞裔 美國

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