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逾20年聯成公所首次舉行主席選舉 梁漢本任新主席

記者顏嘉瑩／紐約報導
聯成公所16日舉行主席選舉。(聯成公所提供)
聯成公所16日舉行主席選舉。(聯成公所提供)

美東聯成公所16日舉行主席選舉，梁漢本與鄭彼得兩人參選下，共計有499名會員投票，最後以梁漢本獲350票當選，任新一屆主席，任期兩年。

為了此次選舉，公所在逾兩周前依照章程規定，於報章上多次發布廣告，通知會員選舉一事，亦函知公所眾位議員及旗下逾500位會員，強調過程符合法庭及聯成公所的章程之要求。

不過由於此前的選舉風波，代表上任主席黃達良的律師多次向法院申請選舉的禁制令，三度遭到撤銷與拒絕，選舉在法庭同意之下未受干擾下順利進行。

投票時間為16日早上10至下午5時，在選舉未開始之前就有會員在門外排隊，魚貫入場後，多位聯成職議員及義工在現協助會員簽署登記、領票、投票及最後開票時的唱票和計票等多個步驟，整個過程均有眾多公所人員在場共同監察。

距離上次聯成公所舉行主席選舉已經有逾20年之久，過去20年間，歷任主席因只有一人參選而自動當選；5時選舉截止後唱票，此次參選主席的梁漢本與鄭彼得中，由梁漢本獲得350票、鄭彼得50票，九張廢票，聯成公所顧問委員會的顧問于金山、蕭貴源隨即宣佈確認梁漢本當選聯成公所新一屆主席，任期兩年。

梁漢本在當選後承諾，將盡忠職守，遵守聯成公所章程，服務會員及社區，不負聯成顧問、議員、會員及社區的期望。

由梁漢本(前排左四)獲任新一屆主席。(聯成公所提供)
由梁漢本(前排左四)獲任新一屆主席。(聯成公所提供)

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