市警反亞裔仇恨犯罪組 教民眾自衛術
針對不斷發生的仇恨亞裔犯罪案件，紐約市警亞裔仇恨犯罪小組(Asian Hate Crime Task Force)16日前往布碌崙(布魯克林)86街的Tiger Schulmann武術館，舉辦亞裔仇恨犯罪研討會與自衛講習班，專業人士指導數十名亞裔民眾正確自衛方式，提高安全意識。
當日活動由市警亞裔仇恨犯罪小組主管吳銘恆督查(Inspector Tommy Ng)帶隊，向民眾分發了反仇恨犯罪相關資料，也安排專人手把手教民眾如何正確自衛，其中包括手掌擊打、踢打方式、抓握反擊等專業格鬥動作，希望民眾在遭遇攻擊時，能通過這些自衛招式，爭取到足夠時間脫身、減少傷害。
當日活動吸引了數十名亞裔民眾參加，都表示通過這次活動受益匪淺；華裔男子陳子晉表示，活動教了他如何更好地保護自己，提高了自我安全意識。
吳銘恆表示，希望通過此次活動幫助更多亞裔民眾提高安全意識，並進一步將相關知識傳播；市警會一如既往保護亞裔民眾的安全，也希望亞裔民眾能積極與警方合作。
警方強調，華裔民眾在遇到罪案時，一定要及時向警方求助，不用擔心語言障礙；市警可快速為民眾提供各種語言的翻譯服務，其中包括普通話和大部分中國方言；警方在辦理案件期間，也不會詢問民眾的移民身分，更不會將相關信息提供給其他執法部門。
民眾如果希望得到法律援助或填寫警察報告等幫助，均可撥打電話(646)610-5267與市警反仇恨犯罪工作小組聯繫。
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