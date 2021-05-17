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市警反亞裔仇恨犯罪組 教民眾自衛術

記者黃伊奕╱紐約報導
紐約市亞裔仇恨犯罪小組在布碌崙舉行了亞裔仇恨犯罪研討會與自衛講習班。（記者黃伊奕╱攝影）
紐約市亞裔仇恨犯罪小組在布碌崙舉行了亞裔仇恨犯罪研討會與自衛講習班。（記者黃伊奕╱攝影）

針對不斷發生的仇恨亞裔犯罪案件，紐約市警亞裔仇恨犯罪小組(Asian Hate Crime Task Force)16日前往布碌崙(布魯克林)86街的Tiger Schulmann武術館，舉辦亞裔仇恨犯罪研討會與自衛講習班，專業人士指導數十名亞裔民眾正確自衛方式，提高安全意識。

當日活動由市警亞裔仇恨犯罪小組主管吳銘恆督查(Inspector Tommy Ng)帶隊，向民眾分發了反仇恨犯罪相關資料，也安排專人手把手教民眾如何正確自衛，其中包括手掌擊打、踢打方式、抓握反擊等專業格鬥動作，希望民眾在遭遇攻擊時，能通過這些自衛招式，爭取到足夠時間脫身、減少傷害。

當日活動吸引了數十名亞裔民眾參加，都表示通過這次活動受益匪淺；華裔男子陳子晉表示，活動教了他如何更好地保護自己，提高了自我安全意識。

吳銘恆表示，希望通過此次活動幫助更多亞裔民眾提高安全意識，並進一步將相關知識傳播；市警會一如既往保護亞裔民眾的安全，也希望亞裔民眾能積極與警方合作。

警方強調，華裔民眾在遇到罪案時，一定要及時向警方求助，不用擔心語言障礙；市警可快速為民眾提供各種語言的翻譯服務，其中包括普通話和大部分中國方言；警方在辦理案件期間，也不會詢問民眾的移民身分，更不會將相關信息提供給其他執法部門。

民眾如果希望得到法律援助或填寫警察報告等幫助，均可撥打電話(646)610-5267與市警反仇恨犯罪工作小組聯繫。

亞裔 仇恨犯罪 華裔

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