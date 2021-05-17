耶魯華生命案兇嫌被捕前用假名租屋 房東驚「完全是正常人」

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒上周在阿拉巴馬州落網。(警方提供)

涉嫌槍殺耶魯大學 華裔研究生蔣凱文(Kevin Jiang，音譯)的麻省理工學院(MIT)華裔博士生潘勤軒 (Qinxuan Pan)，日前在阿拉巴馬州蒙哥馬利市被捕；根據警方日前公布的更多逮捕細節，指出潘勤軒在被捕的六周前，以「蔡亨利」(Henry Cai，音譯)的假名租下一間房子，與其同住的房東表示他租房期間毫無異樣，「完全是一個正常人」。

根據「波士頓環球報」(Boston Globe)報導，潘勤軒六周前在蒙哥馬利市，向哈丁(Kitchener Harding)一家租下14間房公寓中的一房，與哈丁一家人共處；房東向該報表示，潘勤軒與他們同住的六周裡表現毫無異樣，完全想象不出他是涉嫌殺人的通緝 犯，「完全是一個正常人」，直到聯邦法警(The US Marshals Service)在14日一早抵達，進入將潘勤軒逮捕。

目睹潘勤軒被從租屋出帶出，哈丁一家的鄰居威廉絲(Erin Williams)表示，當天潘約在早上6時被帶出，手腳都被上銬，聯邦法警要求來往的車輛暫停，將他帶到街對面的警車上。

2月6日晚8時左右，耶魯大學環境學院26歲的碩士生蔣凱文在紐黑文社區遭射七槍斃命，警方之後將潘勤軒列為此命案的「關係人」，不久後升級為嫌犯進行通緝，並懸賞1萬元；執法機關持續多月在全國範圍內追捕潘勤軒，4月8日甚至還聯合國際刑警組織，對他發出了全球通緝的紅色通緝令。

案發當日上午潘勤軒從麻州一家車行騙走一輛休旅車後，用一個康州商業車牌更換了原本麻州的經銷商車牌，當地警方也以偷車罪名對潘下達了搜捕令；聯邦調查局(FBI)、聯邦法警、麻州、康州州警及多地的地方警局聯手進行追捕。

而根據聯邦法警在潘勤軒被捕後公布的他的入獄照，身穿囚服、蓄者小鬍子的潘勤軒面對相機時，竟露出詭異微笑。