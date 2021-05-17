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美國華人醫師會23日辦健康節 免費健檢

記者朱蕾╱紐約報導
李尉崧歡迎民眾參加「華人健康節」。(視頻截圖)
李尉崧歡迎民眾參加「華人健康節」。(視頻截圖)

美國華人醫師會(Association of Chinese American Physicians)聯合美東華人職業醫師聯合會以及多家健康保險公司和衛生保健機構，訂於23日(周日)在法拉盛的皇后區植物園舉辦年度「華人健康節」，提供新冠疫苗最新信息，以及免費健康檢查、講座、健康資訊、兒童娛樂等，歡迎民眾參加。

華人醫師會副會長李尉崧表示，此次健康節，有心臟科、 傳染病科、腸胃科、痛症科、婦科、腫瘤科以及家庭科的醫生現場提供一對一健康諮詢，解答民眾問題；衛生保健機構將免費提供血氧、血壓、B肝等檢測；還新增椅子式瑜伽的健身互動環節。此外，民眾有機會了解到多家健保公司、藥房和社區衛生保健機構的服務項目。主辦方特別準備了精美小禮品、兒童娛樂項目和抽獎活動。

活動當日上午9時45分至下午2時將舉行七場健康講座，每場30分鐘，依次為洋子健身的「椅子瑜伽」，醫生荊彤的「為什麼華人容易患胃癌」，醫生王達的「心情低落就是憂鬱症嗎」，緬街醫學影像中心的「冠狀動脈造影：診斷心臟病的新方法」，醫生朱自強的「新冠疫苗的最新更新」，醫生何聰的「了解現代疼痛治療」以及醫生林曼珊的「骨骼健康與營養」。

「華人健康節」訂於23日(周日)上午9時30分至下午2時舉行，皇后區植物園地址：法拉盛緬街43-50號，活動全部免費，植物園將提供免費門票，數量有限，送完爲止。

華人醫師會的更多信息可瀏覽網站acaponline.org，或致電(718)321-8798。

華人 植物園 健身

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