布碌崙傳統月 表彰各界亞裔抗疫的傑出貢獻

布碌崙亞裔傳統月慶祝活動上，社聯會以及多位民選官員辦公室向各行各業傑出亞裔代表和組織進行表彰。（記者黃伊奕╱攝影）

由布碌崙 (布魯克林)社聯會聯合多位民選官員辦公室，16日在布碌崙8大道舉行亞裔 傳統月慶祝活動，表彰了司法界、警界、醫療界、超市業到社區義工等在抗疫一線工作的華裔 組織或個人，彰顯亞裔在美國社會各行各業做出的貢獻，傳遞「我是亞裔，我自豪」。

當日活動於下午1時在布碌崙8大道交66街舉行，數千名來自全市各行各業的傑出人士歡聚一堂，隨著消防局儀仗隊旗手高舉的旗幟與國歌聲，拉開活動序幕。

活動上社聯會、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、州眾議員白彼得(Peter Abbate)、寇頓(William Colton)以及布碌崙南區勤務指揮官康洛伊(Brian Conroy)向市警亞裔仇恨犯罪小組、市消防局鳳凰協會(FDNY Phoenix Society)、布碌崙檢察官辦公室亞裔仇恨犯罪諮詢理事會（KCDA Asian Hate Crimes Advisory Committee)、亞美醫師協會（CAIPA)、新世界超市(JMart)以及聯合亞美聯盟(UA3) 等多個亞裔團體和機構頒獎。

聯合亞美聯盟是獲得此次表彰的社區機構之一，其董事會成員樂啟光介紹，該組織一開始由華裔民眾發起，在全市各地向有需要的民眾免費發放食物；隨著隊伍不斷擴大，現在他們每周發放的免費食物多達1萬1000份，已成為全市最大的免費食物發放機構之一，幫助無數家庭在過去一年裡免遭挨餓困境。

而醫護人員在過去一年則一直奮鬥在抗疫第一戰線，其中就包括眾多華裔醫生；亞美醫師聯盟作為全市最大的醫生聯盟機構之一，擁有超過1100名華裔醫生會員。

當日作為代表前來領獎的張維健、王朝暉、周冰晶三位醫生表示，僅僅在紐約市的抗疫工作上，他們一開始就籌集超過50萬元善款，購買抗疫物資支援全市18家社區醫院；疫情最嚴重時期，也曾集資在全市三大華裔社區推出流動病毒檢測站，並不斷進行宣傳教育工作，不少醫生都是一邊救死扶傷一邊參與社區義工服務，幫助更多人。

主辦方指出，過去一年疫情期間，亞裔的身影遍布各行各業，為社會做出巨大貢獻，希望通過活動，提醒更多人亞裔對建設美國所做出的努力，希望亞裔群體能為自己的族裔和社區感到自豪。