布碌崙傳統月 表彰各界亞裔抗疫的傑出貢獻
由布碌崙(布魯克林)社聯會聯合多位民選官員辦公室，16日在布碌崙8大道舉行亞裔傳統月慶祝活動，表彰了司法界、警界、醫療界、超市業到社區義工等在抗疫一線工作的華裔組織或個人，彰顯亞裔在美國社會各行各業做出的貢獻，傳遞「我是亞裔，我自豪」。
當日活動於下午1時在布碌崙8大道交66街舉行，數千名來自全市各行各業的傑出人士歡聚一堂，隨著消防局儀仗隊旗手高舉的旗幟與國歌聲，拉開活動序幕。
活動上社聯會、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、州眾議員白彼得(Peter Abbate)、寇頓(William Colton)以及布碌崙南區勤務指揮官康洛伊(Brian Conroy)向市警亞裔仇恨犯罪小組、市消防局鳳凰協會(FDNY Phoenix Society)、布碌崙檢察官辦公室亞裔仇恨犯罪諮詢理事會（KCDA Asian Hate Crimes Advisory Committee)、亞美醫師協會（CAIPA)、新世界超市(JMart)以及聯合亞美聯盟(UA3) 等多個亞裔團體和機構頒獎。
聯合亞美聯盟是獲得此次表彰的社區機構之一，其董事會成員樂啟光介紹，該組織一開始由華裔民眾發起，在全市各地向有需要的民眾免費發放食物；隨著隊伍不斷擴大，現在他們每周發放的免費食物多達1萬1000份，已成為全市最大的免費食物發放機構之一，幫助無數家庭在過去一年裡免遭挨餓困境。
而醫護人員在過去一年則一直奮鬥在抗疫第一戰線，其中就包括眾多華裔醫生；亞美醫師聯盟作為全市最大的醫生聯盟機構之一，擁有超過1100名華裔醫生會員。
當日作為代表前來領獎的張維健、王朝暉、周冰晶三位醫生表示，僅僅在紐約市的抗疫工作上，他們一開始就籌集超過50萬元善款，購買抗疫物資支援全市18家社區醫院；疫情最嚴重時期，也曾集資在全市三大華裔社區推出流動病毒檢測站，並不斷進行宣傳教育工作，不少醫生都是一邊救死扶傷一邊參與社區義工服務，幫助更多人。
主辦方指出，過去一年疫情期間，亞裔的身影遍布各行各業，為社會做出巨大貢獻，希望通過活動，提醒更多人亞裔對建設美國所做出的努力，希望亞裔群體能為自己的族裔和社區感到自豪。
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