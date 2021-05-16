班森賀天主教堂十字架遭毀 警以仇恨犯罪調查

班森賀天主教堂的耶穌十字架雕像被人惡意摧毀。(陳蘇珊提供)

布碌崙(布魯克林)班森賀天主教堂日前遭人惡意破壞耶穌像十字架、燒毀美國 國旗，引起高度關注，紐約市 警現以仇恨犯罪 展開調查；州長葛謨(Andrew Cuomo)隨後也發布聲明，這樣的仇恨行為不能被容忍，向當地社區承諾一定會盡全力揪出嫌犯。

此次遭破壞的是位於班森賀華社Bay Parkwayy交61街的St. Athanasius天主教堂，警方表示，在13日晚10時左右，一名身分不明的人越過欄柵闖進教堂內，推倒耶穌被釘在十字架的雕像，碎成數塊，接著將懸掛在外頭的美國國旗燒毀。

教會的牧師卡薩托(David Cassato)隔天14日早上8時抵達教堂，發現滿地狼藉，立即報警，警方以仇恨犯罪介入調查；卡薩托隨後也通過天主教會布碌崙(布魯克林)教區(Diocese of Brooklyn)發表聲明表示，這個耶穌雕像是2010年時為紀念卡薩托的母親而打造，發生這樣的仇視行為，「是我在教區20年以來，最悲傷的一天。」

教堂一名華裔信徒陳蘇珊表示，雖然該教堂的華人信徒不是很多，但每周食物派送活動服務很多華人，該教堂對他們而言並不陌生。

她表示聽聞此事感到難過、為此落淚，案發後上百名教徒聚集在教堂外祈福，希望社會共榮和平；她也說很多個人和機構都給予鼓勵，像是「守護天使」(Guardian Angels)在街道上巡邏，守護當地治安，讓教友感到安心。

葛謨15日發布聲明表示，仇恨犯罪不能被容忍，所有紐約客應為發生這樣的事感到氣憤，他也說一定會盡全力將犯罪者繩之以法，「仇恨在紐約州沒有容身之地，作為紐約客，我們以多元文化為傲」。