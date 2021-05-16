我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3292萬人確診 36.7%民眾已完成接種

SAT、ACT成績 加大將不再列為錄取與獎學金考量標準

班森賀天主教堂十字架遭毀 警以仇恨犯罪調查

記者顏潔恩╱紐約報導
班森賀天主教堂的耶穌十字架雕像被人惡意摧毀。(陳蘇珊提供)
班森賀天主教堂的耶穌十字架雕像被人惡意摧毀。(陳蘇珊提供)

布碌崙(布魯克林)班森賀天主教堂日前遭人惡意破壞耶穌像十字架、燒毀美國國旗，引起高度關注，紐約市警現以仇恨犯罪展開調查；州長葛謨(Andrew Cuomo)隨後也發布聲明，這樣的仇恨行為不能被容忍，向當地社區承諾一定會盡全力揪出嫌犯。

此次遭破壞的是位於班森賀華社Bay Parkwayy交61街的St. Athanasius天主教堂，警方表示，在13日晚10時左右，一名身分不明的人越過欄柵闖進教堂內，推倒耶穌被釘在十字架的雕像，碎成數塊，接著將懸掛在外頭的美國國旗燒毀。

教會的牧師卡薩托(David Cassato)隔天14日早上8時抵達教堂，發現滿地狼藉，立即報警，警方以仇恨犯罪介入調查；卡薩托隨後也通過天主教會布碌崙(布魯克林)教區(Diocese of Brooklyn)發表聲明表示，這個耶穌雕像是2010年時為紀念卡薩托的母親而打造，發生這樣的仇視行為，「是我在教區20年以來，最悲傷的一天。」

教堂一名華裔信徒陳蘇珊表示，雖然該教堂的華人信徒不是很多，但每周食物派送活動服務很多華人，該教堂對他們而言並不陌生。

她表示聽聞此事感到難過、為此落淚，案發後上百名教徒聚集在教堂外祈福，希望社會共榮和平；她也說很多個人和機構都給予鼓勵，像是「守護天使」(Guardian Angels)在街道上巡邏，守護當地治安，讓教友感到安心。

葛謨15日發布聲明表示，仇恨犯罪不能被容忍，所有紐約客應為發生這樣的事感到氣憤，他也說一定會盡全力將犯罪者繩之以法，「仇恨在紐約州沒有容身之地，作為紐約客，我們以多元文化為傲」。

班森賀天主教堂的耶穌十字架雕像被人惡意摧毀。(陳蘇珊提供)
班森賀天主教堂的耶穌十字架雕像被人惡意摧毀。(陳蘇珊提供)

紐約市 仇恨犯罪 美國

上一則

布碌崙亞裔傳統月藝術活動 宣揚中華文化

下一則

參選市議員 陳海靈訪中華公所 籲填滿選票

延伸閱讀

紐約州長葛謨彈劾案 州眾議會600元時薪聘律師

紐約州長葛謨彈劾案 州眾議會600元時薪聘律師
紐約住哪裡？這10社區最受關注

紐約住哪裡？這10社區最受關注
跟著潮流選擇地產投資

跟著潮流選擇地產投資
解除口罩令？州府最快17日定奪

解除口罩令？州府最快17日定奪
金吉恩指控斯靜格性騷 籲亞裔女性維權

金吉恩指控斯靜格性騷 籲亞裔女性維權

熱門新聞

蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀

2021-05-11 19:11
紐約老牌酒樓金豐宣布將在曼哈頓華埠重新開店，新址已選定。(本報檔案照)

紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定

2021-05-14 14:43
豐收時節的蘋果樹。(記者朱蕾/攝影)

夏季摘果時節到 紐約周邊農場樂趣多

2021-05-14 09:14
攻擊83歲韓裔老婦的嫌犯所有罪名被撤銷。(ABC視頻截圖)

攻擊83歲亞裔拾荒婦嫌犯罪名撤銷 受害人：感覺遭背叛

2021-05-08 10:27
日落公園的救災停屍房，去年為緩解殯儀館緊缺而設立，用大型冷凍貨櫃裝載新冠染疫者遺體；時隔一年多，目前仍有700多具遺體停放在車上。(美聯社)

750染疫者遺體無人認領 紐約日落公園冷凍櫃放一年多

2021-05-08 12:13
曼哈頓中城狠踢亞女頭嫌犯年少弒母，告知假釋委員會「我非常愛她」。(記者張晨/攝影)

曼哈頓狠踢亞裔嫌犯年少弒母 為自己辯護：我非常愛她

2021-05-08 14:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延

新冠病毒難纏？這國家接種率全球最高 疫情仍蔓延
美國房價是否會大漲？

美國房價是否會大漲？
紐時：平易近人的拜登背後 性急易怒、極重細節

紐時：平易近人的拜登背後 性急易怒、極重細節
裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了

裝修房子常忽略4重點 老師傅：油漆完少一步就毀了
BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾

BBC：疫苗接種太慢 台灣恐從成功典範變破功遺憾