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72分局委任華裔為社區事務警員 華人求助更安心

記者顏潔恩╱紐約報導
華警董飛(右)任社區事務警員，中間為72分局局長卡斯特羅、左為民安隊隊長柳寶枝。(記者顏潔恩╱攝影)
華警董飛(右)任社區事務警員，中間為72分局局長卡斯特羅、左為民安隊隊長柳寶枝。(記者顏潔恩╱攝影)

隨著布碌崙(布魯克林)日落公園華裔人口逐年增加，管轄當地的市警72分局，近日委任華警董飛(Fei Dong)擔任社區事務警員，幫助8大道華社民眾更方便向警方求助；董飛也提供他的聯繫方式，呼籲民眾有任何問題可聯繫並提供消息。

72分局局長卡斯特羅(Ernesto Castro)日前接受華媒採訪時指出，亞裔是日落公園社區的一份子，若有華人警員在當地服務，華人看見熟悉的臉孔、能說自己聽得懂的語言會更安心求助；董飛擔任社區事務警員後，會經常出現在社區，民眾有任何問題可積極詢問。

32歲的福州籍董飛，兩年前從紐約市警察學院(New York City Police Academy)畢業後加入紐約市警，馬上就被調派至72分局服務；談到從警的決定，董飛說他以前是護理人員，抱著用自身力量幫助更多人的想法，毅然放棄當時的工作，轉而考入警校。

他說從現實層面來看，市警的薪金福利相當不錯，雖然家人偶爾會對擔心他的安危，但始終尊重他的決定並給予支持；董飛表示，日落公園華人人口愈來愈多，且以福州人為主，他本身通曉中英文、福州話以及廣東話，相信語言優勢能更好地為民服務。

他說民眾對於社區存在任何疑問、或是觀察到一些問題，可以直接與他聯繫，可電郵至[email protected]，或是撥電至(929) 248-2726；但若事態緊急，還是撥打911報警為妙。

與當地警方關係交好的布碌崙亞裔民安隊隊長柳寶枝表示，卡斯特羅願意委任華裔擔任社區事務警員，說明他非常重視當地華人，也為華人安全著想，民安隊也會緊密配合，通過提供線索給警方、巡邏等幫助維護社區治安。

華人 紐約市 日落公園

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