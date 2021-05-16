紐約市大錄取免SAT等考試成績 或將延續至2023年 校董會將表決

紐約市立大學或將免SAT或ACT申請要求延至2023年。圖為CUNY在去年夏天時為恢復在校上課做準備。（CUNY提供）

因新冠疫情影響，包括常春藤盟校在內的諸多大學取消了申請者提交SAT 或ACT 成績的要求；紐約市 立大學(CUNY)2月宣布不要求這兩個標準化考試成績的錄取制度將持續到2021至2022學年，該校董事會日前提出相關規定再延至2023年春季，並將在24日對此進行表決。

去年因應疫情，SAT和ACT考試被一再延期；為減少對大學申請者的影響，包括常春藤盟校在內的全美上千所大學宣布臨時棄用將這兩個標準化考試成績作為錄取必需提交的材料之一；而美國大學理事會(College Board)今年再宣布取消SAT的作文考試與單科考試。

CUNY去年和全美諸多大學一樣，不要求申請者提交SAT或ACT成績，今年2月將該政策繼續延到2021至2022學年的申請；而該校董事會日前再提決議案，指出新冠疫情遲遲沒有完全過去，對紐約市各社區的衝擊也沒有消退，高中迄今仍有很多學生完全遠程上課，很多高中生參加與準備標準化考試的不良影響仍在，因此無需SAT或ACT成績的臨時錄取新規，應至少延期到2023年春季或更久。

CUNY也指出，儘管沒有標準化考試成績，但錄取標準仍會以申請者其他方面的材料、來全方位考察申請者，以維持錄取水準；錄取將更著重學生的高中成績、在特定科目的表現以及申請文書和推薦信。

紐約市教育局表示，支持CUNY在2月時將取消SAT或ACT成績的要求延長到2021至2022學年，對於CUNY董事會提出的再延至2023年春季，正在進行評估；CUNY董事會將在本月24日對此進行投票。