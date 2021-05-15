法拉盛商改區聯手紐約市警辦園遊會 攀岩、燒烤樂趣多

亞太裔社區同樂日活動帶來棋牌與攀岩等遊戲。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 商業改進區(Flushing Bid)15日聯手紐約市警(NYPD)，舉辦亞太裔社區同樂日活動，活動提供免費的棉花糖與熱狗等食物，還帶來攀岩、麻將等棋牌遊戲，吸引大量民眾參與；主辦方希望通過該活動團結社區，鼓勵民眾遇到罪案敢找警察 求助，共同對抗仇恨犯罪。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，仇恨亞裔 的罪案日益增加，導致當地一些華裔民眾在街頭都感到恐懼；他說，仍有許多民眾因不諳英文、怕惹麻煩，遇到罪案後，不敢向警察求助，他期盼藉由這次活動，加強警民關係，遇到危險勇敢說出，不做「啞裔」。

紐約市警總局社區事務處(Community Affairs Bureau)警探杜淑嫻(Sue Too)代表其部門主管、三星警司馬德雷(Jeffrey Maddrey)表示，5月是亞太裔傳統月，為讓更多民眾了解亞裔文化，該部門計畫在法拉盛、曼哈頓華埠與布碌崙(布魯克林)日落公園舉辦亞太裔同樂日活動。

亞太裔社區同樂日活動帶來棋牌與攀岩等遊戲。(記者牟蘭／攝影)

杜淑嫻說，近期仇恨亞裔犯罪頻發，當局也希望通過這次活動，加強警察與民眾的關係，讓更多華裔遇到困難願意找警察求助；她表示，當天的活動提供免費的棉花糖、爆米花與熱狗等，還為民眾帶來攀岩、麻將等棋牌遊戲，歡迎民眾參與。

市警109分局社區事務官黃凌欽表示，隨著警方不斷宣傳，越來越多的民眾遇到罪案後，願意找警方求助，當地近期尚未有新的仇恨亞裔罪案發生，他鼓勵受害民眾及時報警，警方會在最快時間前往案發現場，調查罪案；他說，也有不少民眾在法拉盛組成巡邏隊，作為警方的眼睛與耳朵，維護社區治安。

法拉盛商業改進區15日聯手紐約市警舉辦亞太裔社區同樂日活動。(記者牟蘭／攝影)

黃凌欽以兩天前巡邏隊幫助警方逮捕的一名竊賊舉例，並表示這名嫌犯頻繁騷擾緬街的攤販，涉嫌盜竊與持械威脅等多項罪名，是巡邏隊自發的拍照蒐集證據，發現嫌犯後，多人立即圍住對方，幫助警方順利逮捕了不法分子。

市警總局「亞裔仇恨犯罪工作組」(Asian Hate Crime Task Force)負責人、皇后北區勤務指揮中心華裔督察(Inspector)吳銘恆、市議員顧雅明與109分局局長局長歐康納(John O'Connell)也到場支持。