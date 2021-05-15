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社聯會慶亞裔月 將表彰公共服務者

記者顏潔恩／紐約報導

5月是亞裔傳統月，布碌崙(布魯克林)社聯會定於16日攜手當地民代辦公室，在8大道公園舉行慶祝活動，屆時將頒獎給六個社區公共服務者，呼籲民眾踴躍參與。

該活動主題是「我們亞裔的驕傲」，是在新冠疫情下亞裔不斷遭他人歧視，希望通過該活動增進外族裔對亞裔的認識；社聯會表示，亞裔社區在美國做出很大貢獻，在新冠疫情下，亞裔也不遺餘力提供大量的防疫用品給其他社區，共同抗擊病毒，希望能得到美國主流的認可。

當天活動也頒發表彰給社區公共服務者，分別是亞美醫師協會(CAIPA)、非營利組織UA3、市警亞裔仇恨犯罪工作組、市消防局鳳凰協會(FDNY Phoenix Society)、KCDA亞裔仇恨犯罪諮詢委員會以及新世界超市Jmart。

紐約市警、市消防局屆時將擺攤，提供民眾多方面的教育資訊，有疑問的民眾可積極出席，向他們提問。

活動定於16日(周日)下午1時至2時，在埃里克森公園(Leif Ericson Park)舉行，地址是布碌崙9大道交66街；該活動獲得州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、州眾議員白彼得(Peter Abbate)以及市議員紀思庭(Justin Brannan)辦公室的支持。

亞裔 美國 布碌崙

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