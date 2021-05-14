我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3285萬人確診 46.6%民眾已打1針

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

華男被搶電動車砸破頭 嫌犯被通緝

記者黃伊奕／紐約報導
涉嫌實施搶劫的嫌犯之一。（60分局提供）
涉嫌實施搶劫的嫌犯之一。（60分局提供）

布碌崙(布魯克林)羊頭灣一名六旬華裔男子日前遭兩名劫匪搶劫，不僅電動車被搶走，還被砸破頭；市警60分局經過調查，公布嫌犯照片並發布通緝令。

根據警方，案件發生於9日晚8時30分左右，一名66歲華裔男子在布碌崙X大道交西11街附近遭遇搶劫；案發時一名劫匪在門口把風，另外一名劫匪則尾隨受害者進入公寓樓內電梯口，突然上前威脅要搶走受害者的電動車。

雙方對峙期間，嫌犯拿起電動車上一個裝有多個瓶子的塑料袋攻擊受害者頭部，將他頭砸破，隨後逃走。

警方與醫療人員接到報案後，將受害者送至附近康尼島醫院接受治療，幸好無性命之憂；受害者一共被搶走約500元財物，搶劫過程中雙方無任何語言交流，案件暫時未被列為仇恨犯罪。

根據警方獲得的監控視頻，一名嫌犯為非洲裔男子，作案時身穿黑色衛衣、黑色外套及黑色褲子；另外一名嫌犯為白人男子，身穿紅色衛衣、淺色運動褲。

現警方發布通緝令，呼籲如有發現任何可疑人物，立即致電止罪熱線(800­)577-8477，或上crimestoppers網站，或傳短訊274637再輸入tip577，所有信息絕對保密。

涉嫌搶劫的另一名嫌犯。（60分局提供）
涉嫌搶劫的另一名嫌犯。（60分局提供）

電動車 布碌崙 華裔

上一則

膠著13年 威利點計畫見曙光

下一則

攻擊華女逼脫口罩 非裔女嫌落網

延伸閱讀

現代汽車宣布在美國生產電動車 投資達75億

現代汽車宣布在美國生產電動車 投資達75億
鴻海將在美生產電動車 掛Fisker品牌 未確定落腳威州

鴻海將在美生產電動車 掛Fisker品牌 未確定落腳威州
布碌崙房價中位數僅10萬？ 2紐約市長參選人淪笑柄

布碌崙房價中位數僅10萬？ 2紐約市長參選人淪笑柄
曼哈頓偷完換布碌崙…專在華社行竊 亞裔慣偷落網

曼哈頓偷完換布碌崙…專在華社行竊 亞裔慣偷落網
富人區搶50萬元名表 3劫匪遭求刑20年

富人區搶50萬元名表 3劫匪遭求刑20年

熱門新聞

蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀

2021-05-11 19:11

盜他人證件經營賣淫 涉國際人口販運 華女獄中自殺身亡

2021-05-07 15:54

疫苗對印度雙變異病毒無效？多名醫生死于新冠

2021-05-05 10:52
日落公園的救災停屍房，去年為緩解殯儀館緊缺而設立，用大型冷凍貨櫃裝載新冠染疫者遺體；時隔一年多，目前仍有700多具遺體停放在車上。(美聯社)

750染疫者遺體無人認領 紐約日落公園冷凍櫃放一年多

2021-05-08 12:13
攻擊83歲韓裔老婦的嫌犯所有罪名被撤銷。(ABC視頻截圖)

攻擊83歲亞裔拾荒婦嫌犯罪名撤銷 受害人：感覺遭背叛

2021-05-08 10:27
紐約市有超過四成人口是移民；圖為華裔移民集中的曼哈頓華埠。（記者洪群超/攝影）

紐約市移民人口近半 非法移民占5% 華裔無證客第2多

2021-05-07 09:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道

比爾蓋茲親口說出離婚原因 這群人先知道
90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到

90萬失業民眾6月起救濟金將縮水 或完全領不到
CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩

CDC：已完成接種者 室內外皆不用戴口罩
124美退將發公開信 暗示選舉被操縱、質疑拜登意識能力

124美退將發公開信 暗示選舉被操縱、質疑拜登意識能力
傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案

傳佛州準備引渡川普程序 若州長拒絕…恐成最大逃亡案