華男被搶電動車砸破頭 嫌犯被通緝

涉嫌實施搶劫的嫌犯之一。（60分局提供）

布碌崙 (布魯克林)羊頭灣一名六旬華裔 男子日前遭兩名劫匪搶劫，不僅電動車 被搶走，還被砸破頭；市警60分局經過調查，公布嫌犯照片並發布通緝令。

根據警方，案件發生於9日晚8時30分左右，一名66歲華裔男子在布碌崙X大道交西11街附近遭遇搶劫；案發時一名劫匪在門口把風，另外一名劫匪則尾隨受害者進入公寓樓內電梯口，突然上前威脅要搶走受害者的電動車。

雙方對峙期間，嫌犯拿起電動車上一個裝有多個瓶子的塑料袋攻擊受害者頭部，將他頭砸破，隨後逃走。

警方與醫療人員接到報案後，將受害者送至附近康尼島醫院接受治療，幸好無性命之憂；受害者一共被搶走約500元財物，搶劫過程中雙方無任何語言交流，案件暫時未被列為仇恨犯罪。

根據警方獲得的監控視頻，一名嫌犯為非洲裔男子，作案時身穿黑色衛衣、黑色外套及黑色褲子；另外一名嫌犯為白人男子，身穿紅色衛衣、淺色運動褲。

現警方發布通緝令，呼籲如有發現任何可疑人物，立即致電止罪熱線(800­)577-8477，或上crimestoppers網站，或傳短訊274637再輸入tip577，所有信息絕對保密。