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膠著13年 威利點計畫見曙光

記者牟蘭／紐約報導
威利點項目開發案的第一步計畫日前被皇后區委員會批准；圖為威利點的汽車二手零件「垃圾場」。(本報檔案照)
威利點項目開發案的第一步計畫日前被皇后區委員會批准；圖為威利點的汽車二手零件「垃圾場」。(本報檔案照)

前市長彭博(Michael Bloomberg)2008年提出威利點項目開發案後屢遭擱置，膠著已近13年；皇后區委員會(The Queens Borough Board)日前終為這個建案亮綠燈，贊成建造1100個平價屋、成立新公校，並打造公共開放空間等初期計畫。

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)、當地市議員以及社區委員會主席於11日晚針對威利點項目第一步計畫投票，其中九人對皇后發展集團(Queens Development Group)計畫贊同，一人棄權，通過這項初期計畫。

根據會議，開發商Sterling Equities, Inc.和Related公司組成皇后發展集團的初期計畫，包括在羅斯福大道附近一片六英畝的土地，打造1100個平價屋、新公校以及社區公共開放空間等。

但皇后區委員會要求建商啟動初步計畫前必須滿足三個前提，包括要求建商向市府的經濟發展中心(Economic Development Corporation)定期提交公校建設進展，每兩個月召開一次社區會議，並保留一半平價屋提供給第七社區委員會的居民。

其中第三項訴求是市府平價屋抽籤的基本政策，但被部分人士指責加劇階級隔離(Segregation)，多年前被反歧視中心(Anti-Discrimination Center)訴諸法律，尚在審理中。

市府的經濟發展中心副主席波霍列斯基(Jana Pohorelsky)在會議上表示，市府計畫在今年夏天開始這個初步計畫，明年開始基礎設施的建造，預計2024年開始平價屋與學校的建設。

根據威利點項目開發案新計畫，預計打造2萬5000呎的商業用地、3000平方呎的社區公共區域、310個停車位，並新建一個從學前班到八年級的公校，提供650個學位；對於1100個平價屋，計畫稱220個公寓提供給長者，99個公寓提供給遊民，781個公寓按不同比例分給不同收入的人群。

威利點項目開發案最初由彭博提出，受到華裔民眾青睞，但多次受威利點商家和房東、公園權益維護人士與居民的反對，擔憂該開發案可能給社區帶來負面影響，甚至一度被前州參議員艾維樂(Tony Avella)告上法庭。

平價屋 公校 皇后區

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