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紐約客談／防疫政治化 CDC不怕被打臉？

紐約客談

聯邦疾病防治中心(CDC)13日修改防疫指南，不再要求室內外戴口罩，也不需保持社交距離；作為最晚發出戴口罩命令的聯邦機構，現在卻在國際疫情不斷攀升情況下大舉解除口罩令，難道不怕疫情反彈，再被打臉嗎？

CDC作為疾病防治最權威的機構，應是醫療機構和醫護人員工作的指南針，但去年疫情開始在美國蔓延之際，CDC僅建議大家勤洗手，不建議戴口罩；直到美國快速成為全球疫情震中，才後知後覺地修改了該項命令。

華裔社區對此應該最有發言權，一開始就給出了戴好口罩的正確指導，卻不但沒有得到認可，反而被嘲笑、仇視；更遺憾的是，不少人因此失去摯愛的伴侶、父母或手足。

雖然目前美國在疫苗作用下疫情好轉，但國際疫情仍非常嚴峻，CDC此時放鬆境內口罩命令，不禁讓人懷疑又是政治目的操控；也許是為了宣傳美國疫苗最有效，也許是催促大家趕快動起來，讓經濟復甦更快；普通人只能猜測，無法肯定，但如果疫情因此再次反彈，為此付出代價的最終還是普羅大眾。

CDC好像已經習慣了自說自話，兩個月前還不斷強調「繼續戴口罩的重要性」、「口罩摘得太早，恐疫情反彈」、「疫苗只是輔助，口罩仍很關鍵」，兩個月後立刻變了一副嘴臉，「疫苗效果好，大家一起摘口罩吧」；反正一次次自打嘴巴，大家也都見怪不怪了。

好在美國講究自我意識，習慣戴口罩的人相信會繼續戴，不願意戴口罩的，過去也沒好好戴，經常露出鼻子，等同於沒戴，就像CDC指南一樣形同虛設，改不改都沒什麼兩樣，防疫和保命，還得靠自己。

(紐約客談，每周二至周六見報。)

口罩 疫情 CDC

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