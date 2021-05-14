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日落公園居民請願：速處理新冠遺體

記者顏潔恩╱紐約報導
日落公園救災停屍房時隔一年多仍有750具新冠染疫者遺體存放在此。(美聯社)
日落公園救災停屍房時隔一年多仍有750具新冠染疫者遺體存放在此。(美聯社)

布碌崙(布魯克林)日落公園設立救災停屍房已一年多，超過700具遺體至今仍停放在大型冷凍貨櫃車內，沒有家屬前來認領；為此日落公園居民日前發起請願書，並聯繫民選官員協助督促市府盡快且人道地將遺體埋葬處理。

位於39街碼頭的救災停屍房，在去年為緩解殯儀館緊缺而設立，時隔一年多還有750具新冠染疫者遺體停放在此；紐約市法醫辦公室副局長馬尼奧蒂斯(Dina Maniotis)表示，當初只是暫時性設立停屍房，但在通知死者親人前來認屍的過程中，不是家屬拒絕回應，就是對方因無法負擔喪葬費用而拖延。

馬尼奧蒂斯表示，將逐步減少對停屍房的依賴，會積極通知死者親人前來認領，給予他們時間作準備，希望早日前來處理後事；目前還沒訂出這些遺體的埋葬時間，是否葬在全美最大公墓之一的哈特島(Hart Island)，也還不確定。

擁有不少華人成員的臉書群組Sunset Parker、Sunset Park Restoration Organization，在創始人佐丹奴(Tony Giordano)的帶領下，簽署請願書，要求盡快埋葬遺體；他表示已多次向市法醫辦公室發出請求，但在提出該要求的同時，當然還要確保遺體受到妥善且人道的處置。

此外，該組織還質疑提供冷凍貨櫃車的公司，是否和民選官員有任何聯繫，想通過民代的力量來加速遺體處置；組織也指出，24小時運營的冷凍貨櫃車對當地造成空氣污染，在面臨財務緊縮的當前，對市府是非必要的開銷。

參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)、聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)，以及布碌崙區長亞當斯(Eric Adams)目前都收到該組織的請求，表示會追蹤並盡快回應；日落公園選區市議員萬齊家(Carlos Menchaca)此前也回應稱，對碼頭邊還存放上百具遺體的消息很失望，指出市府沒有做好溝通，應早日向日落公園社區交代，接下來如何處理這些遺體。

日落公園 布碌崙 紐約市

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