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華人集會：保護亞裔 別說空話

記者洪群超／紐約報導
紐約華人13日集會，要求政府和民代切實行動，保護亞裔。（記者洪群超/攝影）
紐約華人13日集會，要求政府和民代切實行動，保護亞裔。（記者洪群超/攝影）

仇恨亞裔犯罪案件近來仍舊多發，有亞裔團體13日在市政廳旁舉行集會，呼籲市府及各級民選官員「不要只來參加遊行示威講講話、喊喊口號」，要求「停止空話，立即採取實際行動來保護亞裔社區」，提出政府增加撥款給市警反仇恨亞裔犯罪行動組，重新審視保釋金改革法案等八點要求，「政府的不作為，就是在縱容暴力。」

影音來源：記者洪群超

「紐約團結聯盟」當日在曼哈頓的市政廳旁集會，指出支持亞裔社區、反對仇恨犯罪，不能只停留在集會、遊行上講講話、喊喊口號的階段；會長李江華表示，反仇恨亞裔遊行辦了一場又一場，各級民選官員也紛紛到場站台、講話，表示「和亞裔社區站在一起，譴責暴力」，但仇恨亞裔犯罪卻沒見實質減少。

李江華說，亞裔社區需要的是實質資源投入和保護，不是政客們的口惠而不實務；他指出，市府公布新財年預算，「花了2億3400萬元去搞清潔和綠化，而用在預防社區仇恨犯罪上只有區區300萬元；公共安全是紐約人安居樂業的基礎，生命和人身安全沒有保障，清潔綠化給誰看？」

李江華說，5月是亞裔傳統月，是時候要求政客們和政府用實際行動來證明他們在各類反仇恨集會和遊行中承諾的「與亞裔社區站在一起」，「為公平正義開出的支票是時候兌現了。」

紐約團結聯盟當日向市府提出八點要求：一是要求市府撥款更多資金和資源給市警反亞裔仇恨犯罪小組；二則呼籲增加更多亞裔臥底警員；三是重新審視保釋金改革法案，對屢犯者應嚴懲而非釋放，對有精神病者則應給予治療和相應服務，不應直接放歸社區。

四則是建立一個由不同社區代表組成的「全市和諧委員會」，商討共同預防仇恨犯罪；五是在全市擴大反仇恨亞裔的宣傳教育；六是「歧視和反亞裔意識」需被納入全市公務員隱性偏見培訓中；七為推動全民安全計畫，防範於未然，提前制定計畫，而非在發生仇恨犯罪悲劇後才表達哀悼；八是把亞裔歷史文化納入公校教程中，推動「全民包容和多元化」計畫，以相互理解來打破仇恨和偏見。

亞裔 仇恨犯罪 遊行

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