法拉盛公車道開罰逾月 商家怨生意跌5成

多名華人商家業者表示，法拉盛公車專用道開罰後，自家店生意下降至少50%。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 市中心公車專用道開罰已逾一個月，位於緬街與41大道等多個商家12日大吐苦水，稱自家生意因公車專用道開罰至少下降50%，指責政府光顧罰錢，不標明路標，罔顧商家死活；一名業者說，面對高昂的房租，她只能苦苦支撐，若市府一意孤行，只能搬離法拉盛。

州眾議員魏普林(David Weprin)為參選市主計長，12日拜訪法拉盛小商家，多名華裔商家表示，疫情 重創後，面對最大的挑戰就是市府實施緬街公車專用道計畫，他們指責該計畫禁止私家車進入北方大道與三福大道間的緬街與凱辛納大道，造成顧客極大不便。

在法拉盛41大道經營燒烤店牛B串老闆娘孫營表示，顧客或外賣郎想驅車前往餐廳，只能繞道三福大道或大學點，再駛入緬街才能抵達；她說，兩個街道的路口設有禁止左轉標誌，只在標誌下用小字註有允許私家車左轉進入緬街的文字，讓不熟悉當地的司機常一頭霧水，無法抵達目的地。

孫營說，因這項計畫，不僅顧客不願來，外賣郎也頭疼接到自家店的訂單，「吃一張罰單，一天都白做了」；她表示，法拉盛租金昂貴，只租地下室也要7000元左右，她擔憂這項計畫致使餐廳無法經營，盼盡早恢復私家車通行，「熬過疫情，又遇上公車道專用計畫，再沒改善，我只能搬離法拉盛」。

在緬街經營中藥店與奶茶店的莊振輝表示，奶茶店的生意逐漸恢復，但中藥店的收入卻比往年同期減少一半；他說，中藥店的生意一般在周末較好，但公車專用道實施後，收入下降超過一半，不少外州客致電指責公車專用道讓他們大吃罰單。

莊振輝以親身經歷舉例，若周末駕車前往法拉盛市中心，必須多繞數個擁擠的街道才能抵達店中，比公車專用道項目實施前，要多花45分鐘；他說，若顧客被監控攝像拍到，收到罰單，更不願來法拉盛消費。

余鈿崧(右)向魏普林(左)反映法拉盛的公車專用道計畫，對商家造成的負面影響。(記者牟蘭／攝影)

對此，法拉盛商改區 執行主任余鈿崧表示，商改區日前已收集相關調查，99%的商家稱自家生意因公車專用道計畫受到負面影響，並要求市交通局(DOT)改為只在高峰期實施這項計畫，尚未得到交通局回覆；他說，法拉盛商改區將繼續幫助商民向當局爭取改變這項政策，為商家爭取權益。

魏普林表示，他已經聽到小商家的訴求，將與同儕溝通，了解這項計畫的詳情。