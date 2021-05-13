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布碌崙商會報告：6成商家怨招不到人

記者黃伊奕／紐約報導
布碌崙商會最新調查報告顯示六成商家面臨招聘困難，圖為布碌崙8大道上的小商家。（記者黃伊奕／攝影）
布碌崙商會最新調查報告顯示六成商家面臨招聘困難，圖為布碌崙8大道上的小商家。（記者黃伊奕／攝影）

過去不斷有不少業主抱怨拜登政府慷慨發錢養「懶人」，布碌崙(布魯克林)商會(Brooklyn Chamber of Commerce)新公布一項調查，再次證明了不少人依賴失業金不願外出工作，六成布碌崙商家都反映最近根本招不到人。

布碌崙商會表示近期在當地對超過200家商家業主進行了調查，發現64%的商家最近都在招人上陷入困境，約有42%的受訪者認為，失業金甚至比紐約市15元最低時薪還要高，等於是在變相鼓勵人們不用外出工作。

該調查研究還發現，有41%的業主表示因為疫情影響，現階段生意仍在逐漸恢復中，所以無法向員工提供足夠的工作時間；另外有28%業主稱員工已經尋找了其他工作機會，12%的業主稱員工擔心治安不佳，不願意外出工作，7%的業主與老員工徹底失去了聯繫，5%的業主稱自己員工出現健康問題；另外也有不少員工反映因為無法獲得托兒服務，導致他們難以重返工作崗位。

但是樂觀的是，同樣有六成的受訪業者表示，接下來12個月內會繼續增加員工，13%的受訪者會願意聘請比之前更多的員工，200多家接受調查的商家僅11家業主計畫減少員工人數，這證明了商家對於城市從疫情中恢復充滿信心。

目前市場需求最大的是廚師和餐廳服務員，而相信隨著室內用餐容量進一步開放，該趨勢將會繼續發展。

布碌崙商會會長藍迪(Randy Peers)說，「布碌崙仍是發展自己企業的好地方，並且未來一片光明，但我們需要進一步幫助這些在疫情前一直努力成功創業的企業家，其中就包括提供足夠的人手，否則將會減緩我們的復甦速度。」

布碌崙 疫情 失業金

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