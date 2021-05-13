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康尼島設商改區 市議員參選人多反對

記者顏潔恩╱紐約報導
多名第47選區市議員參選人參與論壇，表達康尼島社區發展課題。(視頻截圖)
多名第47選區市議員參選人參與論壇，表達康尼島社區發展課題。(視頻截圖)

非營利機構「康尼島聯盟」(Alliance for Coney Island)日前舉行第47選區市議員參選人論壇，邀請五名參選人針對康尼島社區發展話題討論，各參選人分別關注於公眾安全、新冠疫情後經濟復甦、挽救小商業等問題；面對在社區設立商業改進區(BID)的提議，大多參選人不同意，表示現階段商家都不願承擔更多花費。

參加論壇的五名參選人，分別是政治新星帕茲納(Steven Patzer)、在市議員崔馬克(Mark Treyger)辦公室工作多年的李凱健(Ari Kagan)、前華爾街員工帕克(Joseph Parker)、前眾議員布魯克斯尼(Alec Brook-Krasny)，以及蘇斯卡其(Mark Szuszkiewicz)。

布魯克斯尼表示，應給社區治安的改善更多關注，他主張警民關係和諧是維持治安的基本；對於廢除紐約市警條例中，禁止警員在自己居住的轄區警局內服務的政策，他認為「不合邏輯」，因為熟悉當地社區的警員能更好服務民眾。

另外李凱健認為從疫情中復甦是接下來最重要的事，更具體的行動是為康尼島醫院提供所需資金，再來就是為小商家提供更多金融協助，但並不是貸款來增添他們的財務負擔；蘇斯卡其希望撤銷所有針對商店的「防疫令」，表示不該禁止不願接種新冠疫苗的民眾進入店內，社會應尊重這些害怕疫苗產生副作用的人，他們感到安全的方式是不接種。

帕茲納則說，社區應擺脫大品牌商店，讓小商家有出頭的機會，同時為這些小商家提供工作坊、資金管理、貸款等課題的教育課程。

面對在康尼島設立商改區的建議，大多參選人都不認同，帕茲納說與很多商家交涉過，他們並非完全反對這個提議，只是在疫情下不想承擔更多費用；蘇斯卡其和李凱健也表達類似想法，應想辦法給商家更多金融援助。

布魯克斯尼則說，該問題沒有對錯的答案，在商改區的管理下，商業街的衛生、安全性都能得到保障，但應和當地商家討論，確保價格合理。

康尼島 疫情 貸款

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