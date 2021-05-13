州眾議員魏普林參選市主計長 市議員顧雅明背書

魏普林(右二)12日獲顧雅明(左二)的背書。(記者牟蘭╱攝影)

參選市主計長的州眾議員 魏普林(David Weprin)12日獲市議會第20選區市議員顧雅明背書，他承諾當選後，將與當地區公所及民選官員合作，了解民眾訴求，為亞裔 社區爭取資源；他還說，自己將在州眾議會提出嚴懲仇恨犯罪 者的法案，拒絕這些被告在庭審期間被保釋。

魏普林12日在法拉盛商業改進區(Flushing Bid)共同主席莊振輝、執行主任余鈿崧與顧雅明等的陪伴下，走訪當地商家，了解當地民眾需求；他在記者會上表示，希望憑藉自己曾在華爾街的工作經驗與多年累積的從政閱歷，參選市主計長一職。

對於日益頻發的仇恨犯罪，魏普林表示，他訂於13日(周四)向州眾議會提案，禁止仇恨犯罪的嫌犯被保釋，從法規上嚴懲這些犯罪者，避免罪案發生；他說，若當選為市主計長，也會與區公所及當地的民選官員合作，幫助包括亞裔在內的少數族裔爭取所需的資源。

顧雅明表示，魏普林從政前曾在華爾街工作，擔任市議員時任財政委員會主席，成為州眾議員後也是州眾議會金融與銀行委員會成員，擁有較強的金融專業背景；他說，魏普林擔任公職期間，多次為亞裔社區發聲，且憑藉其豐富的工作經驗，可以勝任主計長職務。

魏普林感謝顧雅明的背書，並表示，他支持特殊高中的入學考試(SHSAT)，承諾利用紐約市2290億元的投資基金與私營機構合作以建造平價房屋，修復大都會運輸署(MTA)的財政部門，同時為紐約居民爭取更多的公共交通選擇等。

現年65歲的魏普林，在皇后區長大，於2002年至2009年任市議員，2010年起至今任第24選區州眾議員，代表皇后區新鮮草原、貝賽等華人聚集地；2009年參選市主計長時，他在民主黨內初選中敗給前任主計長、現任州參議員劉醇逸。