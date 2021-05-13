我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3281萬人確診 35.4%民眾完成接種

台新增25例確診 13例是本土病例

州眾議員魏普林參選市主計長 市議員顧雅明背書

記者牟蘭╱紐約報導
魏普林(右二)12日獲顧雅明(左二)的背書。(記者牟蘭╱攝影)
魏普林(右二)12日獲顧雅明(左二)的背書。(記者牟蘭╱攝影)

參選市主計長的州眾議員魏普林(David Weprin)12日獲市議會第20選區市議員顧雅明背書，他承諾當選後，將與當地區公所及民選官員合作，了解民眾訴求，為亞裔社區爭取資源；他還說，自己將在州眾議會提出嚴懲仇恨犯罪者的法案，拒絕這些被告在庭審期間被保釋。

魏普林12日在法拉盛商業改進區(Flushing Bid)共同主席莊振輝、執行主任余鈿崧與顧雅明等的陪伴下，走訪當地商家，了解當地民眾需求；他在記者會上表示，希望憑藉自己曾在華爾街的工作經驗與多年累積的從政閱歷，參選市主計長一職。

對於日益頻發的仇恨犯罪，魏普林表示，他訂於13日(周四)向州眾議會提案，禁止仇恨犯罪的嫌犯被保釋，從法規上嚴懲這些犯罪者，避免罪案發生；他說，若當選為市主計長，也會與區公所及當地的民選官員合作，幫助包括亞裔在內的少數族裔爭取所需的資源。

顧雅明表示，魏普林從政前曾在華爾街工作，擔任市議員時任財政委員會主席，成為州眾議員後也是州眾議會金融與銀行委員會成員，擁有較強的金融專業背景；他說，魏普林擔任公職期間，多次為亞裔社區發聲，且憑藉其豐富的工作經驗，可以勝任主計長職務。

魏普林感謝顧雅明的背書，並表示，他支持特殊高中的入學考試(SHSAT)，承諾利用紐約市2290億元的投資基金與私營機構合作以建造平價房屋，修復大都會運輸署(MTA)的財政部門，同時為紐約居民爭取更多的公共交通選擇等。

現年65歲的魏普林，在皇后區長大，於2002年至2009年任市議員，2010年起至今任第24選區州眾議員，代表皇后區新鮮草原、貝賽等華人聚集地；2009年參選市主計長時，他在民主黨內初選中敗給前任主計長、現任州參議員劉醇逸。

亞裔 眾議員 仇恨犯罪

上一則

紐約州參議會提案徵碳稅 每加侖油價恐漲55分

下一則

布碌崙商會報告：6成商家怨招不到人

延伸閱讀

曼哈頓檢察官參選人 溫塔莉訪福建同鄉會

曼哈頓檢察官參選人 溫塔莉訪福建同鄉會
劉醇逸慶祝亞太裔傳統月 表彰李揚國與5亞裔青年

劉醇逸慶祝亞太裔傳統月 表彰李揚國與5亞裔青年
餐飲業復興基金開始申請 前3周少數族裔優先

餐飲業復興基金開始申請 前3周少數族裔優先
世華工商婦女企管協會 李豔翠接大紐約會長

世華工商婦女企管協會 李豔翠接大紐約會長
福建公所曼哈頓華埠集會 呼籲成立反歧視聯盟

福建公所曼哈頓華埠集會 呼籲成立反歧視聯盟

熱門新聞

蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀

2021-05-11 19:11

盜他人證件經營賣淫 涉國際人口販運 華女獄中自殺身亡

2021-05-07 15:54

疫苗對印度雙變異病毒無效？多名醫生死于新冠

2021-05-05 10:52
日落公園的救災停屍房，去年為緩解殯儀館緊缺而設立，用大型冷凍貨櫃裝載新冠染疫者遺體；時隔一年多，目前仍有700多具遺體停放在車上。(美聯社)

750染疫者遺體無人認領 紐約日落公園冷凍櫃放一年多

2021-05-08 12:13
攻擊83歲韓裔老婦的嫌犯所有罪名被撤銷。(ABC視頻截圖)

攻擊83歲亞裔拾荒婦嫌犯罪名撤銷 受害人：感覺遭背叛

2021-05-08 10:27
蔡樂庭(右)與同伴遭遇他人攻擊並被辱罵「Ching Chong」時，他挺身而出保護同伴。(陸女士提供)

被駡Ching Chong 華裔高中生挺身而出遭5人圍毆

2021-05-05 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請

每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請
辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題

辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題
錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨

錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨
獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免

獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免
一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體

一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體