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學生組織示威要求廢除SHSAT：該考試制度有種族主義 不公平

記者和釗宇╱紐約報導
學生維權組織「Teen Take Charge」12日史岱文森高中門前示威，要求廢除特殊高中入學考試。（記者和釗宇╱攝影）
學生維權組織「Teen Take Charge」12日史岱文森高中門前示威，要求廢除特殊高中入學考試。（記者和釗宇╱攝影）

多族裔學生維權組織「Teen Take Charge」，12日到紐約市特殊高中之一的史岱文森高中(Stuyvesant High School)門前示威，要求廢除特殊高中入學考試(SHSAT)；示威組織者表示，SHSAT制度具有種族主義，對大部分沒有機會入讀特殊高中的學生不公平，其中也包括大多數沒能進入特殊高中的亞裔學生，應當廢除。

影音來源：記者和釗宇

SHSAT成績上月出爐，亞裔學生錄取率達53.7%，仍居各族裔首位，非洲裔與西語裔學生錄取率下降至9%；其中，史岱文森高中招收的749人種，僅有八名非洲裔、20名西語裔，占比不到4%；「Teen Take Charge」此前一直推動州議會廢除以SHSAT作為特殊高中唯一招生錄取標準的「Hecht-Calandra Act」，並多次向教育局示威。

「Teen Take Charge」隸屬於非營利組織「The Bell」，該組織負責「Teen Take Charge」的薩頓(Tajh Sutton)表示，廢除SHSAT是一個很複雜的事情，市府此前推動廢除SHSAT的努力操之過急，沒有與亞裔社區深入溝通，給人造成廢除SHSAT會對亞裔不利的印象，因此引起了亞裔社區的反彈；「我仍然支持廢除SHSAT，我們所做的工作就是在這個問題上溝通、教育民眾。」

薩頓說，數據顯示，有81%的亞裔學生並沒有入讀特殊高中，「這一比率與非洲裔、西語裔的85%相仿，因此各族裔應該團結在一起，爭取教育平等；單一考試不能反映學生的全面素質，應該有其他的錄取標準反映學生的才藝；而且，SHSAT備考壓力非常大，學生不但容易產生心理健康問題，而且成本也很高。」

學生維權組織「Teen Take Charge」12日史岱文森高中門前示威，要求...
學生維權組織「Teen Take Charge」12日史岱文森高中門前示威，要求廢除特殊高中入學考試。（記者和釗宇／攝影）

華裔家長許友莉也是「Teen Take Charge」成員，她表示，特殊高中入學應該由市府控制，不應由州府控制；她說，SHSAT本身就存在種族主義，「即便亞裔學生SHSAT成績很好，仍有大部分亞裔學生沒能進入特殊高中，所以SHSAT對於亞裔學生來說仍具有歧視性，這些學生也應該有機會在質量較好的公校中學習；而且，特殊高中內族裔比例不均，本身就會在學生中引起很多基於族裔的刻板印象，導致種族歧視。」

學生維權組織「Teen Take Charge」12日史岱文森高中門前示威，要求...
學生維權組織「Teen Take Charge」12日史岱文森高中門前示威，要求廢除特殊高中入學考試。（記者和釗宇／攝影）

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