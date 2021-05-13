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百人會會長和駱家輝媒體圓桌會 盼拜登緩和美中關係

記者洪群超╱紐約報導
黃征宇(上)和駱家輝(下)在線上舉行媒體圓桌會，寄往拜登總統緩和美中關係。（視頻會議截圖）
黃征宇(上)和駱家輝(下)在線上舉行媒體圓桌會，寄往拜登總統緩和美中關係。（視頻會議截圖）

美國華裔菁英組織「百人會」(Committee of 100)董事會主席、前美國駐中大使駱家輝12日表示，如今美中兩國關係高度緊張，但拜登政府在努力降溫；兩國未來更激烈的摩擦和矛盾仍可預見，但相信中國仍希望與美國合作，且兩國有很多合作空間，川普政府時期諸多破壞兩國關係與合作的錯誤作法也應被摒棄。

百人會2021年年會12日由會長黃征宇和主席駱家輝舉辦線上媒體圓桌會。黃征宇說，百人會成立以來的「推動美籍華人在美國社會中的全面參與」和「促進美國與中國互相助益關係發展」的雙重使命，在如今美中兩國關係緊張、在美華裔面臨種族主義攻擊的新形勢下，更顯重要，百人會將在此特殊時期下發揮更重要的橋梁作用和歷史使命。

駱家輝則指出，美中兩國如今關係緊張，摩擦不斷，一部分是因為兩國在利益上的衝突而起，但也有一部分是川普總統任期下的錯誤政策所導致；他表示，川普政府強迫中國企業撤出美國、要求抖音等出售在美業務，甚至矛頭指向美籍華人創辦的公司、在美國企業工作的華人等，認為這些企業和個人只要跟中國政府有關係就應該被懷疑，是完全錯誤的。

他也說，拜登政府正努力讓目前劍拔弩張的美中關係降溫，兩國有諸多共同利益和共同問題，需要集中精力攜手解決，譬如氣候變遷、控核、打擊國際恐怖主義等，很多合作空間在川普政府時期被美方中止了；駱家輝表示，相信中國政府仍很有意願跟美國建立夥伴關係，也有很多合作的空間。

黃征宇也說，在兩國政府關係惡化的現狀下，百人會承擔的民間外交更顯重要，能讓兩國民間關係走得更近；他相信隨著新冠疫情好轉，交流恢復，這些交流能重新變得密切。

駱家輝還說，美國政府與中國政府有衝突和矛盾很正常，但政府層級及民選官員不應該將「華人」與「中國」畫上等號，不應該在譴責和對抗中國政府時，如川普政府所做的那樣，也將目標對準整個華人群體，「用詞很重要，川普的『中國病毒』、『功夫流感』等說法，是完全不能接受的。」

駱家輝也指出，在對抗仇恨亞裔犯罪時，和其他亞裔團體及各族裔社區合作很重要，「仇恨亞裔的行為和言論，不只是百人會指出不能接受，不只是亞裔社區說不能接受，而是要非洲裔社區、西語裔社區也都站出來指出不可接受，要全體社會都指出不可接受，才能向公眾傳遞出清晰的聲音。」

美國 中國 百人會

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