葛謨：耗資15億賈維茨中心擴建工程 完工

葛謨宣布，耗資15億元的賈維茨中心擴建項目竣工。（州長辦公室提供）

紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)11日宣布，耗資15億元的賈維茨中心(Javits Center)擴建項目竣工，將為賈維茨中心增加50%的面積以及一個頂樓公園；目前，賈維茨中心的會展已安排至8月。

賈維茨中心擴建計畫2003年就已提出，2017年動工；新冠疫情 期間，賈維茨中心被用作臨時醫院、檢測中心和疫苗接種中心；疫情導致紐約市 的旅遊業和會展業遭受重創，賈維茨中心擴建完成或有助於吸引更多遊客。

葛謨出席擴建竣工的剪綵儀式；他表示，賈維茨中心的擴建面積達到120萬平方呎，為此前面積的50%，目前總面積已達330萬平方呎；除了面積增加，擴建工程還在頂層平台新建公園，並修建停車場，預計能夠容納2萬輛會展用卡車。

根據州府的防疫規定，到5月19日將能夠在客容量限制在30%的情況下開放，目前會展計畫已經安排到8月，包括紐約國際汽車展(New York International Auto Show)。

葛謨說，「我們希望擁有最大、最好的會展中心，為什麼？因為這裡是紐約，就應該是最大、最好的；我們在疫情期間完成了這項工程，因為我們知道以後經濟恢復需要它；隨著經濟重啟和人流的恢復，新的賈維茨中心將為民眾提供這樣的場所。」

葛謨表示，賈維茨中心擴建同時也是曼哈頓西側再開發計畫的一部分，該計畫包括新增數百套可負擔住房、賓州車站(Penn Station)的擴建和航港局巴士站(Port Authority Bus Complex)的改建；葛謨說，整個計畫預計耗資510億元，將創造19萬6000個工作崗位。