白思豪：今年將新增30哩受保護單車道

市長白思豪宣布，計畫今年內新建30哩受保護單車道。（市長辦公室提供）

市長白思豪 (Bill de Blasio)和市交通局(DOT)局長加特曼(Hank Gutman)11日宣布，計畫今年內新建30哩受保護單車道和28哩公車道；如果以上目標實現，將刷新去年創下的單年修建單車道和公車道最高紀錄。

白思豪11日騎單車前往市政廳上班；他表示，疫後復甦意味著所有人都要出來上班，而且要安全出行，「同時也要考慮未來，我們將盡可能擺脫對化石燃料的依賴。」

市府公布全市五區「單車大道」名單，包括布碌崙(布魯克林)南坡(South Slope)的21街、曼哈頓 格林威治村(Greenwich Village)的大學路(University Pl.)、皇后區 陽邊(Sunnyside)的39大道、布朗士區的傑克森大道(Jackson Ave)和史泰登島的尼德蘭大道(Netherland Ave)，以上路段將修建受保護單車道，並與全市其他主要單車道相連。

市長白思豪（右二）11日在隨扈陪伴下，騎單車從曼哈頓上東城的官邸到下城的市政廳上班。(市長辦公室提供)

白思豪表示，目前市府已經修建133哩的受保護單車道，「未來我們將修建更多，保護單車騎士的安全，屆時紐約市將會發生很大變化；我今天騎車上班的路上，就發現情況已經越來越好；『零死亡願景』(Vision Zero)的意義就是改善單車騎士和行人的交通環境，尊重並保護這些不乘私家車的人。」

新增的公車專用道將效仿曼哈頓14街公車道的模式，交通高峰期禁止私家車駛入，路段包括曼哈頓第五大道、皇后區牙買加的Jamaica大道和Archer大道，以及今年早些時候已設立公車道的曼哈頓181街和法拉盛緬街。

加特曼表示，以上五條公車道預計將服務100萬名通勤客；「在大都會運輸署(MTA)的支援下，目前已完成的公車專用道已經讓公車速度提升30%。」