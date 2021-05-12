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曼哈頓華埠掛燈籠 紀念已故華裔攝影師李揚國　

記者顏嘉瑩／紐約報導
「亮麗中國城計畫」為了紀念已故華裔攝影師李揚國，在勿街與擺也街口掛起名為「正義攝圖」的紀念燈籠。(記者顏嘉瑩/攝影)
「亮麗中國城計畫」為了紀念已故華裔攝影師李揚國，在勿街與擺也街口掛起名為「正義攝圖」的紀念燈籠。(記者顏嘉瑩/攝影)

曼哈頓華埠為了從新冠肺炎疫情的打擊中復甦，推動「亮麗中國城」(Light Up Chinatown)計畫，於去年底開始在幾條主要街道掛起燈籠；近日主辦方在勿街(Mott St.)與擺也街(Bayard St.)交口，掛起名為「正義攝圖」(Photographic Justice)的燈籠藝術裝置，紀念今年初因感染新冠肺炎去世的華裔攝影李揚國(Corky Lee)。

該燈籠藝術裝置，由「心目華埠」總監鄺海音策展，宋佳瑜創作；鄺海音表示，「正義攝圖」是「亮麗中國城」計畫的一部分，希望以燈籠紀念李揚國一生的貢獻，以及對亞裔社區的影響。

美國橫貫大陸鐵路1868年竣工，主要是由華裔工人建造完成，但在普洛蒙特利峰(Promontory Summit)的留念照片中，卻沒有任何華工身影；李揚國於是在2014年鐵路竣工145周年活動後，召集250名華工後代，在同一個地點拍下合影，以彰顯「攝影正義」，也彌補了100多年前的歷史遺憾。

此次展出的燈籠藝術裝置中，在紙燈籠上就畫有火車頭，以及站在火車上的鐵路工，另外還有畫著一台照相機的燈籠，以簡單的方式訴說李揚國生前的成就及故事。

另外在一旁的牆上，主辦方也貼上中英文兩張簡介，介紹李揚國的一生；簡介上寫著：李揚國被稱為「非官方無可爭議的傑出亞裔創作攝影師」，一生致力於使亞裔在美國更受重視，他的照片不僅記錄歷史，也賦予觀者更多想像去探討外界對亞裔的刻板印象，同時思考社會正義及種族不平等等問題。

李揚國 亞裔 攝影

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