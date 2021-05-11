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大麻遊行可以 老兵遊行遭拒 市府被指雙標

記者和釗宇／紐約報導
史泰登島一個老兵團體向市府申請國殤日遊行遭拒；此為市長白思豪往年參加國殤日遊行。（市長辦公室提供）
史泰登島一個老兵團體向市府申請國殤日遊行遭拒；此為市長白思豪往年參加國殤日遊行。（市長辦公室提供）

史泰登島一個老兵團體日前向市府申請國殤日遊行，但遭拒絕；該老兵團體負責人抨擊市府的雙重標準「令人作嘔」，指出市府此前批准了上周的大麻遊行，並威脅若市府仍不批准，將採取法律行動。

史泰登島老兵團結組織(United Staten Island Veterans Organization)執行長海因斯三世(James Haynes III)表示，今年是海灣戰爭爆發30周年，老兵們本來計畫要在史泰登島第102屆國殤日遊行中接受特別榮譽；該老兵團體是史泰登島16個老兵組織的聯盟，每年都贊助舉辦國殤日遊行，因此今年2月向市警總局提交遊行申請，但一周以後遭拒絕，被告知疫情之下市府須限制公共活動。

海因斯表示，他對市府的決定感到震驚，因為市府上周剛剛同意舉辦大麻遊行，他的律師蘭特里(Brendan Lantry)則表示市府的行為是雙重標準，「我們只是要求市府不要在老兵身上玩政治；現在距離國殤日僅剩三周，如果我們還拿不到遊行許可，如果市府不更正錯誤，我們將向紐約州高等法院提起訴訟，請求法庭要求市府頒布許可。」

目前市府對此尚未作出回應；海因斯表示，遊行完全可以在遵守防疫規則的情況下進行，包括戴口罩和保持社交距離，「人們可以戴口罩保證安全，去年就是這樣做的。」

蘭特里則表示，上周舉行的大麻遊行路線長達數個街區，也有警察設置路障，「我們只是要求相同的待遇，政府不能搞雙重標準。」

遊行 史泰登島 口罩

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