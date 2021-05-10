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報告：仇亞案件多 華人受害者近半 加州占40%最嚴重

黃敏儀訪「亞裔凝聚」社安隊 反擊犯罪

記者朱蕾／紐約報導
黃敏儀拜訪「亞裔凝聚」社安隊，感謝社安隊成員無私奉獻時間和精力保護社區。(黃敏儀競選團隊提供)
黃敏儀拜訪「亞裔凝聚」社安隊，感謝社安隊成員無私奉獻時間和精力保護社區。(黃敏儀競選團隊提供)

皇后區法拉盛市議員參選人黃敏儀9日拜訪「亞裔凝聚」(Asian American Cohesion)社安隊，感謝社安隊成員無私奉獻時間和精力，幫助保護社區和民眾安全；黃敏儀和社安隊共同呼籲政府採取更加有力的行動來打擊近期激增的仇恨亞裔犯罪。

黃敏儀表示，根據聖伯納汀諾(San Bernardino)加州州立大學仇恨與極端主義研究中心的一項新研究，過去一年，全國最大的16個城市和郡報告的針對亞裔的仇恨犯罪上升164%，紐約市的增幅最大，高達223％；「這些種族主義和仇外心理的恐怖行為必須停止；我們不能將其視為新常態，政府必須立即且果斷的採取行動，確保每名居民都能在社區中感到安全。」

黃敏儀(左三)拜訪「亞裔凝聚」社安隊。(黃敏儀競選團隊提供)
黃敏儀(左三)拜訪「亞裔凝聚」社安隊。(黃敏儀競選團隊提供)

黃敏儀說，「我們需要一條多語言的仇恨犯罪熱線，增加警界和檢察官辦公室的亞裔員工數量，讓仇恨犯罪者得要應有的懲罰，在全國的公校提供亞裔歷史課程」；她感謝「亞裔凝聚」社安隊在這些困難時期幫助打擊仇恨及其他犯罪、服務社區以及增強當地居民的安全感。

「亞裔凝聚」社安隊的吳一平表示，他支持黃敏儀競選市議員，「黃敏儀在法拉盛長大，不僅了解這個社區，且擁有多年的社區服務經驗和服務民眾的熱情，她若當選，會給亞裔社區帶來益處，維護社區權益。」

亞裔 仇恨犯罪 法拉盛

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