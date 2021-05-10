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報告：仇亞案件多 華人受害者近半 加州占40%最嚴重

母親節反仇亞遊行 盼亞裔母親不再擔驚受怕

記者朱蕾╱紐約報導
「停止仇恨亞裔大遊行」的參與者走上街頭譴責仇恨，呼籲團結。(梅麗娜提供)
「停止仇恨亞裔大遊行」的參與者走上街頭譴責仇恨，呼籲團結。(梅麗娜提供)

法拉盛小商家發起的「停止仇恨亞裔遊行」，9日在法拉盛市中心舉行，百餘名民眾與民選官員、社區代表共同抗議歧視和仇恨亞裔的行為，呼籲亞裔面對歧視不要沉默，也表示母親節舉行此遊行很有意義，「讓所有亞裔母親不再擔驚受怕」。

「停止仇恨亞裔大遊行」的參與者，身穿主辦方特別製作的印有「Stop Asian Hate」的短袖衫，手舉多種譴責仇恨、呼籲團結的標遠，在法拉盛圖書館前集會後，走上緬街，經過北方大道、至友聯街(Union St.)、蘭克林大道(Franklin Ave.)，最後回到圖書館。

此次活動的召集人梅麗娜表示，亞裔不僅深受新冠疫情帶來的重創，還要面對仇恨和歧視這種病毒，近期對亞裔的仇恨攻擊越發嚴重；很多華人不敢外出，「作為亞裔，我們不能再沉默下去了，感謝有所參與遊行的團體和個人，這不僅是為我們自己、我們的家庭，更是為了亞裔社區，希望法拉盛以及紐約能夠安定及繁榮發展。」若成為仇恨犯罪受害人或目擊者，一定要報警。

市議員顧雅明表示，政府應該採取全面措施打擊針對亞裔以及任何族裔的仇恨犯罪，例如改善教育、增加社區服務等，「法拉盛是我們的家，很高興看到越來越多的華人站出來保衛家園。」

法拉盛市議員參選人尹導表示，公共安全對社區的發展至關重要，「面對亞裔遭仇恨，我們必須發聲，還要通過選票展示亞裔的力量，我呼籲所有亞裔選民在6月22日初選投票，選出能夠為亞裔社區維權的民選官員。」

參與遊行的陳雪莉表示，「作為母親，我擔心仍在讀書的孩子坐地鐵時無端被打；作為女兒，現在我甚至不敢讓我的母親獨自外出，不斷發生的仇恨亞裔犯罪已經嚴重影響我和很多亞裔家庭的正常生活，母親節參與此次遊行很有意義，為了我的母親以及所有亞裔母親能夠安全外出，我們一定要站出來。」

百餘民眾聚集在法拉盛圖書館前抗議歧視和仇恨亞裔。(梅麗娜提供)
百餘民眾聚集在法拉盛圖書館前抗議歧視和仇恨亞裔。(梅麗娜提供)

亞裔 遊行 法拉盛

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