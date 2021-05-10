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母親節餐館生意大好 業主：終於見曙光

記者黃伊奕╱紐約報導
布碌崙金煌廷大酒樓母親節這天迎來疫情以來生意最為紅火的一天。（記者黃伊奕╱攝影）
布碌崙金煌廷大酒樓母親節這天迎來疫情以來生意最為紅火的一天。（記者黃伊奕╱攝影）

隨著疫情好轉，州府也將餐館室內容量提升至75%，9日母親節這天紐約市餐館難得迎來生意火爆，不少餐館門口還排起長龍，業主感嘆終於見到曙光。

布碌崙(布魯克林)6大道交62街的金皇廷大酒樓在母親節這天一早就迎來了不少飲茶客人，但因政府沒有徹底開放餐館全部容量，不少前往用餐的客人需在門口排隊等候。

業主陳善莊稱，去年母親節正值疫情高峰期，人人都居家避疫，鮮少有人外出慶祝節日，今年這個母親節則大家都出來了；據該大酒樓不完全統計，當日一共做了150單生意，還不包括大量的外賣，「疫情以來生意最好的一天，雖然和疫情前通常一天400單生意相比仍有一定距離。」

連鎖火鍋店99號餐廳當日也生意十分火爆，據負責人林里舉表示，很多民眾在前一天晚上就前來餐館慶祝，門口也一度排起長隊，8日晚間的銷售額占了疫情以來的首位，「真的是疫情以來最開心的一天，看到了曙光。」

林里舉說，不少前來用餐的孩子都手捧鮮花當面送給母親，場面溫馨極了，另外餐館也特意攜手T.E.A.L子宮癌基金推出了「母親節公益活動」，在9日至16日凡是在他們餐館購買的「愛心飲料」的收入，將全部如數捐贈給該基金會；不少前來用餐的客戶都對這個活動表示十分的支持。

林里舉說，現在餐館面臨的問題不再是需要繼續提升室內客容量，而是讓顧客恢復外出消費的信心，只有客人真正感受到外出用餐是安全的，餐飲業才會獲得真正的恢復。

疫情 母親節 紐約市

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