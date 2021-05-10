紐約親子互助會辦母親節活動 「讓媽媽歇一歇」

母親和孩子一起參加活動，感恩母親的辛勞。（紐約親子互助會提供）

為了慶祝母親節 ，紐約親子 互助會日前發起了「感恩母親節」活動，讓孩子通過為母親完成一些日常小事來換取禮品，活動主辦人黃妮可說，「最好的慶祝母親節禮物，就是讓她們能夠歇一歇」。

據介紹此次活動由紐約親子互助會攜手州眾議員白彼得(Peter Abbate)和市議員紀思庭(Justin Brannan)辦公室舉辦，活動要求孩子在3日至7日之間，完成至少兩件感恩母親的任務，並且將任務通過照相、寫日記或繪畫的方式記錄下來；再於8日前往布碌崙8大道向主辦方更換禮物。

任務一共有六個選擇，分別是為媽媽洗頭、梳頭、按摩；自製感恩賀卡送給媽媽；送給媽媽一句溫馨、感恩的祝福；為媽媽分擔家務，例如洗衣、做飯等；陪媽媽散步、聊天；和媽媽一起孝敬爺爺奶奶或外公外婆。

8日數百名家長和孩子在完成任務後前往了活動地點，並在現場寫下了很多對母親的感恩的話語；黄妮可說，主辦這個活動的目的一方面是希望孩子們能體會母親的辛苦和不容易，另外一方面也是希望所有母親能在節日這天休息一下，「我們互助會有很多的媽媽，每日除了工作還有無數的家務，對於她們而言最好的禮物不是任何昂貴的禮品，不過是能停下繁忙的腳步，踏踏實實的歇一歇罷了。」