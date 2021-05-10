因疫情隔千里 華人母子網路寄相思

Jane通過網上下單，為母親和婆婆一人送去一捧鮮花。（Jane提供）

新冠疫情 持續已一年多，跨國旅行仍艱難的現今，讓諸多在美華人與在中國 的至今分隔大洋兩岸；9日母親節 ，不少華人紛紛表達思念久未見面的母親，或年輕母親表達長久無法見到疫情前後，被帶回中國由祖父母暫撫養幼童的深深思念，只能通過網路遙寄相思，感慨又度過一個難忘而刻骨銘心的母親節。

居住在皇后區的華裔媽媽Jane，當時三歲的兒子在2019年11月跟著姥姥一起回中國，「原本是想他體驗下中國春節，過完節就隨著爺爺奶奶回來，沒想到被一場突如其來的疫情計畫被打亂。」

Jane說，先是因中國在2020年春節前爆發新冠肺炎，兒子一直待在家中，不但根本沒體驗到中國過年的歡樂氣氛，在預計乘坐飛機返回紐約的前一周，前總統川普頒發的針對中國的14天旅行限制令，導致父母不得不取消機票，「兒子雖然是出生在美國的公民，但爺爺奶奶都是中國公民，沒法直飛入境。」

一直期待著能早日疫情結束，中美恢復正常往來，Jane沒想到兒子在中國一待就是一年多，即使到了該讀學前班的年齡，如今只能先在中國讀幼稚園；Jane說，「我做夢都想抱抱我的兒子，但另一方面又慶幸他這個時候能在中國，能天天出去玩，天天上各種興趣班，不然過去一年在紐約，估計也大部分時間只能待在家裡。」

9日母親節這天，Jane一早就收到了兒子在幼稚園製作的母親節賀卡，她也特意在網上下單給在中國的母親和婆婆送去一捧鮮花，「雖然因為疫情，我們誰也沒能和母親團聚，但是好在如今網絡發達，我們還能用這樣的方式送上對母親的祝福。」

居住在新澤西州的劉女士也因為疫情無法和母親團聚慶祝節日；今年剛為人母的她，人生第一次體會到了當母親的不易，「我知道如果不是疫情，我媽媽肯定早就乘坐十多個小時的飛機來照顧我和寶寶，我也相信如果有她在，初為人母的日子會容易得多，但我很感謝我不得不獨自度過這段時間，因為我更深刻的體會到了媽媽的偉大，讓我明白她過去對我無私的奉獻和關懷原來並非理所應當，讓我能更珍惜和她之後的每一個母親節。」