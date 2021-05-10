布祿崙華協會 開放小學夏令營申請

在與市府的合作下，華協會將有流動檢測車到布碌崙日落公園、班森賀歲為華人提供檢測。(本報檔案照)

布祿崙華人協會8日宣布，紐約市部分公校提供的免費夏令營申請目前已開放，該會也提供本身的夏令營項目活動，歡迎有興趣的家庭報名參與；另為幫助抗疫，華協會將在日落公園 、班森賀設立流動車新冠檢測 站，出現不適症狀的民眾可接受檢測。

華協會表示，布碌崙 部分公校如69、105、205、206小學、228初中將在今年夏季提供夏令營項目，上課日期從7月6日至8月20日，每周一至周五早上8時至下午6時；除參加由教育局提供的教學活動外，華協會提供的夏令營項目也會定期展開，由該會的職員和教師帶領。

考慮到新冠疫情未完全消散，該會也會提供線上課程助孩子們打發時間、學習有用知識；如果各家庭有興趣報名以上項目，可登錄http://www.bca.net，填寫相應表格。

另一方面，該會和市府合作，將持續在日落公園和班森賀華社設立新冠檢測站，方便當地民眾就近獲得服務，凡是出現症狀的民眾，可第一時間前往接受檢測。

日落公園檢測站地址是布碌崙7大道5007號，時間是12日、13日、19日、20日、26日、27日早上9時30分至下午5時；班森賀檢測站設於20大道6809號，時間是11日、18日、25日早上9時30分至下午5時；費用全免、無拘身分，民眾只需提供簡單個人資料、電郵，結果會在三至四天內電郵通知。