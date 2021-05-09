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布碌崙區長選舉民調出爐 溫和派與激進派競爭激烈

記者黃伊奕╱紐約報導
文雅麗堅持反對特殊高中考試。（圖片取自個人推特）
文雅麗堅持反對特殊高中考試。（圖片取自個人推特）

布碌崙(布魯克林)區長競選今年有超過十名參選人，根據最新民調，民主黨溫和派的康立基(Robert Cornegy Jr)和激進派的雷諾索(Antonio Reynoso)以微小差距名列前茅，兩人也積極開始在華裔社區拜票，爭取最終成功當選。

該民調由Benenson Strategy Group完成，在4月對超過1558位選民進行問卷調查，根據結果，現任市議員康立基與雷諾索在第一位人選中各獲得10%支持率；在第二位人選中，康立基支持率為7%，雷諾索為6%；第三位人選康立基支持率僅為2%，雷諾索則仍有7%；緊隨兩人之後的是州眾議員文雅麗(Jo Anne Simon)，前三位參選人的支持率分別為8%、5%以及4%。

根據該民調，仍有50%以上的選民未決定投票給誰，而且該調查樣本數據較小，因此選民對於該民意調查結果準確性保持質疑。

布碌崙區長競選今年尤其緊張，民主黨溫和派與激進派在此競選中對立面也尤其明顯，其中康立基以保持特殊高中考試、反對減少警察經費等政見，獲得很多布碌崙南區溫和派民選官員的支持，其中包括華裔熟悉的州眾議員寇頓(William Colton)。

而雷諾索與文雅麗作為激進派代表，也同樣獲得不少組織與個人的背書；在特殊高中入學考試問題上，文雅麗依舊認為應該取消單一考試錄取方式，平均各族裔入學比率，也曾明確表態認為應該減少警察經費；雷諾索此前在獲得州參議員劉醇逸背書時，並未對這兩個議題明確表態，採取較為圓滑態度。

隨著該競選越來越激烈，大部分參選人也將布碌崙南區視為最後戰場，開始積極在布碌崙華裔社區拜票，希望爭取華裔選民支持，幫助自己贏得最後的勝利。

康立基堅決反對取消特殊高中入學考試、反對減少警察經費。（圖片取自個人推特）
康立基堅決反對取消特殊高中入學考試、反對減少警察經費。（圖片取自個人推特）
雷諾索獲得不少民主黨激進派支持。（圖片取自個人推特）
雷諾索獲得不少民主黨激進派支持。（圖片取自個人推特）

布碌崙 華裔 民調

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