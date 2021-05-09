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州檢察長加大對葛謨調查力度 州府又一要員辭職

記者金春香╱紐約報導

州檢察長辦公室對州長葛謨(Andrew Cuomo)性騷擾和隱瞞養老院的州檢察長辦公室，加大調查力度，詢問三名邵官員有關接到州府官員電話問「對葛謨忠誠度」的問題；此外葛謨辦公室通訊總監7日辭職，這是近月來葛謨辦公室辭職浪潮中又一名重要職位人員離職。

據「華爾街日報」等媒體3月報導，一位未具名的紐約州郡官員向州檢察長辦公室反應，稱葛謨長期核心助理、目前正掌管州疫苗配發工作的施瓦茨(Larry Schwartz)近期打電話要各郡官員「衡量一下」對葛謨的忠誠，問他們是否會「敦促葛謨辭職」，這讓不少郡官員擔心若不表態支持葛謨，可能會影響自己郡的疫苗分配數量和速度。

不過，伊利郡(Erie)郡長Mark Poloncarz於3月30日與州檢察長辦公室調查人員交談時，表示自己並不覺得施瓦茨的電話是在給他壓力。

州檢察長辦公室也向蘇福克郡(Suffolk)郡長貝隆(Steve Bellone)詢問此事，他表示自己告訴施瓦茨他支持對葛謨所遭指控進行獨立調查，並表示施瓦茨在對話中沒有提到疫苗問題。

施瓦茨承認曾打過這些電話，但稱這些電話與疫苗分發工作毫無關係，自己沒做錯任何事。

葛謨的律師賈維(Beth Garvey)此前對該問題回應表示，針對施瓦茨的投訴完全是錯誤的，稱施瓦茨在對話中從沒提到過疫苗分配，他也不會讓政治問題影響公共健康決策；施瓦茨上周辭去疫苗配發工作一職。

此外，繼包括葛謨前高級助理羅兹(Gareth Rhodes)等多名葛謨團隊成員辭職後，其辦公室通訊總監Peter Ajemian7日宣布辭職，由葛謨的高級顧問阿佐帕迪(Rich Azzopardi)接任通訊總監一職，同時身兼首席顧問。

Ajemian表示，自己在州府工作近四年，如今新財年預算案順利完結，州內疫苗也開放給所有人，現在是他在私人企業尋找機會的時候了，他也感謝有機會在州府為州長工作，共同度過新冠疫情危機；阿佐帕迪也表揚Ajemian，稱其「永遠是葛謨團隊中的一員」。

州府7日還宣布任命多名新幕僚，進行較大人事調整。

葛謨 疫苗 紐約州

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