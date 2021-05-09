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白宮防疫協調官：美國疫情正在轉危為安

復星醫藥與BioNTech在中合資 疫苗年產能達10億劑

MTA162員工染疫亡 疫苗接種率卻極低

記者金春香╱紐約報導
全市地鐵和公車員工的疫苗接種率僅為37%。（記者金春香╱攝影）
全市地鐵和公車員工的疫苗接種率僅為37%。（記者金春香╱攝影）

大都會運輸署(MTA)最新報告數據顯示，雖然疫情爆發以來，MTA員工感染新冠和死於新冠的人數眾多，但截至日前，全市地鐵和公車員工的疫苗接種率卻很低，僅有37%完成至少一劑接種。

根據MTA數據，紐約市捷運局(New York City Transit)、MTA巴士公司和史泰登島公車和鐵路(Staten Island Railway)的員工中，只有37%完成至少一劑疫苗接種；不過MTA表示，他們只記錄在工作時間注射疫苗及自行上報注射的員工人數。

疫情期間，MTA有162人死於新冠，其中151人是地鐵和公車員工；交通運輸員工早於1月起就獲得疫苗接種資格，市捷運局有5萬696名員工，但只有1萬8980人至少接種一劑疫苗。

MTA建設與發展機構的疫苗接種率最高，為73%，1806名員工中有1362人至少接種一劑；MTA總部包括警員和北線鐵路(Metro-North)的員工，有超過一半接種；長島鐵路(Long Island Rail Road)和橋樑及隧道部門(Bridge and Tunnels)員工的接種率分別為46%和48%。

MTA為鼓勵員工接種，已經啟動激勵機制，員工每接種一劑，MTA就支付兩小時工資；MTA還在位於布碌崙(布魯克林)的總部，以及賈維茨中心和長島鐵路牙買加控制中心(Jamaica Control Center)，為所有員工提供預約服務。

根據華盛頓郵報本周報導，紐約市警只有39%接種至少一劑疫苗；當市長白思豪(Bill de Blasio)被問及此問題時，他表示市府會繼續努力保證更多警員接種。

市教育局方面，目前有約44%的員工接種至少一劑疫苗，不過他們指出，這一數字不包括非紐約市居民的員工，及在紐約市以外地方接種的員工。

截至7日，紐約市有370萬人接種至少一劑疫苗，白思豪的目標是在7月1日前為500萬名紐約民眾接種。

紐約市 MTA 疫苗

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