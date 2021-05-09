「有老朋友就好」8大道多個華人組織背書亞當斯

多個華人組織8日舉行為亞當斯背書活動，近百人參與。(記者顏潔恩/攝影)

在市長選舉中有獲勝潛力之一的參選人、布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)8日獲當地多個華人 組織、民選官員背書，表示看好亞當斯為社區服務，帶領紐約市 從疫情打擊中恢復；亞當斯稱自己熟悉華社，30多年來都在宣揚反歧視亞裔 ，「當你有一個好的老朋友，你就不需要新朋友」，向民眾爭取支持。

當日亞當斯前往8大道，接受當地多個華人組織聯合背書，州眾議員白彼得(Peter Abbate)、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、市議員紀思庭(Justin Brannan)、法拉盛市議員顧雅明等人也現身，支持亞當斯當選下一任市長；當天活動吸引近百人出席，主辦方安排舞獅表演送上祝福，期許迎來嶄新的紐約市。

民代表示，亞當斯對社區有求必應，且熟悉當地大小事務，關注布碌崙南區的發展，需要他的帶領重振紐約市。

支持亞當斯的華人組織也發出共同聲明，認為他從政經驗豐富，理念與華人價值相同，支持亞裔家庭的教育觀念、推動中華文化；另外亞當斯過去是名警察，提出警民和諧共處，在近來爆發的亞裔仇恨犯罪中，他也屢次站出來公開譴責，認為亞當斯當選會保障亞裔的權益。

「我熟悉日落公園、華埠和法拉盛。」亞當斯說，他對紐約市華社並不陌生，從20多年前一名外賣郎送餐時遭襲擊喪命時，他就和亞裔站在同一陣線，宣揚停止仇恨亞裔；他表示在新冠疫情爆發時，是華人收集防疫用品送到紐約市各個角落，體現紐約客真正的精神。

「當你們已經有一個好的老朋友時，根本不需要新朋友」，他表示現在的努力是為了下一代美好的未來，所有人都希望能在安全的城市生活，孩子們接受良好的教育；他希望得到華人支持，當選後將促進各族裔文化的相互理解。