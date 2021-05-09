我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮防疫協調官：美國疫情正在轉危為安

復星醫藥與BioNTech在中合資 疫苗年產能達10億劑

疫情重創 華師堅強「再起舞」開辦藝術學校

記者牟蘭╱紐約報導
史穎(中)表示，自己熬過最難的時刻，與同伴重開舞蹈教師，傳播中國文化；左為孟昭文，右為黃敏儀。(記者牟蘭╱攝影)
史穎(中)表示，自己熬過最難的時刻，與同伴重開舞蹈教師，傳播中國文化；左為孟昭文，右為黃敏儀。(記者牟蘭╱攝影)

來自中國的史穎2012年來美國打拚，四年後創辦舞蹈教室，疫情前有200多名學生；疫情爆發後，政府要求居家避疫，舞蹈學院也改為線上授課，因法拉盛民眾多居住在公寓，訓練場地有限，學員人數下降至少50%；但她咬牙熬過疫情，於8日重新開放舞蹈教室，期盼新開始。

史穎表示，她原本是北京舞蹈學院的老師，2012年來美打拚，先後進入百老匯舞蹈中心與一線舞蹈團，2016年在法拉盛41大道創建自己的舞蹈教室，並於翌年招生；她說，舞蹈學院最初包括自己，只有兩位老師，但經過四年的發展，疫情前有十位不同舞蹈專業的老師，招收200多名學生。

疫情爆發後，史穎說，因政府居家避疫的要求，舞蹈學院改為線上授課，但她說，由於鏡頭前教授舞蹈會出現「鏡子效應」，老師也無法面對面糾正學生的錯誤，更令她無奈的是法拉盛的民眾多居住在公寓，學員在家訓練場地有限，一些高樓層的學員常收到鄰居的投訴，一時間大量學員退課。

史穎表示，疫情期間，未成年學員下降至少80%，成人學員下降至少50%，她與合夥人還需繳納每月5000元房租，每日都陷入焦急，「學員流失率很大，我的頭髮都白了」；但她說，即使再難，她也堅持教授網絡課程，意外收穫是，一些外州學員通過網絡課程學習舞蹈，讓她感到欣慰。

熬過疫情的至暗時期後，史穎說，她交齊了41大道舞蹈學校的所有租金，並與朋友在35大道開辦紐約領舞者藝術學校(PSW Performing Arts)，繼續自己的舞蹈夢；她表示，舞蹈老師都已接種新冠疫苗，並要求每一名訪客測體溫、填健康表並消毒鞋底等，並限制每間教室的學生人數，嚴防疫情。

史穎表示，她的專業是中國舞，她更希望通過藝術，向華裔後代傳遞對自己文化的自豪，並希望其他族裔通過舞蹈愛上中國文化，消除日益增加的仇恨犯罪。

國會眾議員孟昭文與市議員第20選區的參選人黃敏儀(Sandra Ung)也參加了當天的活動，表示支持。

史穎(後排左三)表示，自己熬過最難的時刻，與同伴重開舞蹈教師，傳播中國文化。(記...
史穎(後排左三)表示，自己熬過最難的時刻，與同伴重開舞蹈教師，傳播中國文化。(記者牟蘭╱攝影)

疫情 法拉盛 中國

上一則

「疫情下更感激媽媽」 社聯會攜安保送禮

下一則

治安惡化 華裔、非裔家長盼市警保留校警管轄權

延伸閱讀

紐約市平均陽性率創新低 法拉盛仍不樂觀 曼哈頓華埠表現最佳

紐約市平均陽性率創新低 法拉盛仍不樂觀 曼哈頓華埠表現最佳
紐約客談／排序複選制 背書一團和氣

紐約客談／排序複選制 背書一團和氣
用他人身分證件盜領1萬元現金 亞裔男女被通緝

用他人身分證件盜領1萬元現金 亞裔男女被通緝
斯靜格陷性騷醜聞 李羅莎改支持賈西亞選市長

斯靜格陷性騷醜聞 李羅莎改支持賈西亞選市長
「華工與鐵路」照片展 彰顯華人歷史貢獻

「華工與鐵路」照片展 彰顯華人歷史貢獻

熱門新聞

用木棍將華裔男子鼻樑打斷的嫌犯。（72分局提供）

紐約華男遭搶被打斷鼻樑 還遭罵「該死的中國人」

2021-05-02 22:01

盜他人證件經營賣淫 涉國際人口販運 華女獄中自殺身亡

2021-05-07 15:54
蔡樂庭(右)與同伴遭遇他人攻擊並被辱罵「Ching Chong」時，他挺身而出保護同伴。(陸女士提供)

被駡Ching Chong 華裔高中生挺身而出遭5人圍毆

2021-05-05 02:30
全美屋主維權聯盟1日背書黃敏儀，並表示他們因政府的禁逼遷令，收不到房租，也不能趕走租霸。(記者牟蘭／攝影)

欠租金留滿屋屎 惡房客拒搬 華裔房東被迫暫住地下室

2021-05-02 02:30
日落公園的救災停屍房，去年為緩解殯儀館緊缺而設立，用大型冷凍貨櫃裝載新冠染疫者遺體；時隔一年多，目前仍有700多具遺體停放在車上。(美聯社)

750染疫者遺體無人認領 紐約日落公園冷凍櫃放一年多

2021-05-08 12:13

疫苗對印度雙變異病毒無效？多名醫生死于新冠

2021-05-05 10:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態

鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態
時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術

時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術
「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨

「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨
時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車
長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低