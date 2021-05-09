疫情重創 華師堅強「再起舞」開辦藝術學校

史穎(中)表示，自己熬過最難的時刻，與同伴重開舞蹈教師，傳播中國文化；左為孟昭文，右為黃敏儀。(記者牟蘭╱攝影)

來自中國 的史穎2012年來美國打拚，四年後創辦舞蹈教室，疫情 前有200多名學生；疫情爆發後，政府要求居家避疫，舞蹈學院也改為線上授課，因法拉盛 民眾多居住在公寓，訓練場地有限，學員人數下降至少50%；但她咬牙熬過疫情，於8日重新開放舞蹈教室，期盼新開始。

史穎表示，她原本是北京舞蹈學院的老師，2012年來美打拚，先後進入百老匯舞蹈中心與一線舞蹈團，2016年在法拉盛41大道創建自己的舞蹈教室，並於翌年招生；她說，舞蹈學院最初包括自己，只有兩位老師，但經過四年的發展，疫情前有十位不同舞蹈專業的老師，招收200多名學生。

疫情爆發後，史穎說，因政府居家避疫的要求，舞蹈學院改為線上授課，但她說，由於鏡頭前教授舞蹈會出現「鏡子效應」，老師也無法面對面糾正學生的錯誤，更令她無奈的是法拉盛的民眾多居住在公寓，學員在家訓練場地有限，一些高樓層的學員常收到鄰居的投訴，一時間大量學員退課。

史穎表示，疫情期間，未成年學員下降至少80%，成人學員下降至少50%，她與合夥人還需繳納每月5000元房租，每日都陷入焦急，「學員流失率很大，我的頭髮都白了」；但她說，即使再難，她也堅持教授網絡課程，意外收穫是，一些外州學員通過網絡課程學習舞蹈，讓她感到欣慰。

熬過疫情的至暗時期後，史穎說，她交齊了41大道舞蹈學校的所有租金，並與朋友在35大道開辦紐約領舞者藝術學校(PSW Performing Arts)，繼續自己的舞蹈夢；她表示，舞蹈老師都已接種新冠疫苗，並要求每一名訪客測體溫、填健康表並消毒鞋底等，並限制每間教室的學生人數，嚴防疫情。

史穎表示，她的專業是中國舞，她更希望通過藝術，向華裔後代傳遞對自己文化的自豪，並希望其他族裔通過舞蹈愛上中國文化，消除日益增加的仇恨犯罪。

國會眾議員孟昭文與市議員第20選區的參選人黃敏儀(Sandra Ung)也參加了當天的活動，表示支持。