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班森賀華社商業街又見垃圾山 民代籲積極舉報

記者顏潔恩╱紐約報導
班森賀商業街日前出現堆積如山的紙箱垃圾。(崔馬克提供)
班森賀商業街日前出現堆積如山的紙箱垃圾。(崔馬克提供)

布碌崙(布魯克林)班森賀華社商業街再次出現大量垃圾，民眾向當地市議員崔馬克(Marker Treyger)投訴，堆積如山的垃圾已棄置數日未處理；崔馬克日前已聯繫相關機構處理，擔心衛生問題引發健康危機，呼籲民眾發現類似情況，積極舉報。

消息指出，位於班森賀18大道交86街的超市街邊，放置一大堆紙箱和垃圾袋，附近居民發現已經多日沒人收走，告知崔馬克；崔馬克辦公室聯繫市清潔局(Department of Sanitation)、布碌崙第11社區委員會了解情況，得知這些垃圾是附近店家所丟棄，店家有私下聘請清潔公司處理，但遲遲未前來收拾。

崔馬克表示，此次衛生問題是因為私人公司未按點清理所造成，已聯繫相關人員，對方保證盡快處理；其辦公室將持續追蹤，確保這些垃圾獲得妥善處置。

不少班森賀民眾投訴，自新冠疫情發生後，當地衛生狀況日益惡化；先是市清潔局因人手不足，未按時清理垃圾，此外，遊民問題也造成璄境衛生問題；投訴民眾指出，不僅商業區垃圾堆積，地鐵橋下陰暗角落的垃圾桶也有鼠蟲爬行，因氣味難聞，商家都不敢設戶外用餐區。

居民也擔心新冠病毒尚未完全消散，社區衛生問題恐進一步引發健康危機，希望民選官員幫助改善情況。

在崔馬克爭取下，當局獲得經費為社區提供清除塗鴉、幫助長者或殘障人士的電子垃圾回收等服務，民眾若有需求，可主動聯繫；崔馬克說，無法接受社區出現嚴重的衛生問題，無論是在班森賀還是康尼島，民眾若發現垃圾未清理的狀況，可電郵至[email protected]提供信息。

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