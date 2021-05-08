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「紐約潔淨空氣冠軍」亞美醫協唯一獲獎華人組織

記者朱蕾╱紐約報導
亞美醫師協會榮獲511NY Ridershare的表彰，前排中為劉季高，左二為所羅門斯。(記者朱蕾╱攝影)
亞美醫師協會榮獲511NY Ridershare的表彰，前排中為劉季高，左二為所羅門斯。(記者朱蕾╱攝影)

亞美醫師協會(CAOPA MSO)因在環保節能等方面的持續努力，日前榮獲「紐約潔淨空氣冠軍」(New York Clean Air Champion)項目的表彰，是五個獲表彰機構中唯一的亞裔組織；頒獎典禮上，還展示了亞美醫師協會與慈濟基金會合作，使用廢棄塑料瓶製成的衣服、毯子等。

亞美醫師協會總裁兼會長劉季高代表協會接受由511NY Ridershare頒發的榮譽證書，並表示，該協會致力於保護環境、減少污染，多年來鼓勵員工通過共乘和其他形式的共享交通，以減少氣體排放；還與慈濟基金會合作，使用由回收塑料瓶製作的衣服；也倡導不使用一次性餐具。

慈濟基金會紐約分會志工蔣昌棟表示，台灣以55%的廢物回收率以及73%的塑料回收率，排名全球第二高回收率；這30年來，慈濟志工走遍台灣每個角落，收集可回收的物品，包括塑料瓶、塑膠袋、金屬、玻璃、紙板、紙張等，其中很多志工是年長者；慈濟回收物品再利用，例如用礦泉水瓶製作毯子、衣服等，76個塑料瓶可製成一條毯子，而很多再造衣物送往發生自然災害的國家或地區，供災民使用。

亞美醫師協會人力資源部代表Kiko Liang表示，該協會從2018年起與511NY Rideshare，鼓勵員工通過共乘和其他形式的共享交通，為員工找到更好的通勤方式，不僅有助環保，員工也因此受益。

511NY Rideshare外展經理所羅門斯(Jeff Solomons)表示，感謝亞美醫師協會在環保方面的努力，該機構向每個合作組織的員工每年提供300元代金券，用於上下班共乘；據統計，此項目已減少16萬餘噸的二氧化碳排放。有意參與此項目的組織可致電(718)551-0512，或發送電郵至[email protected]

慈濟志工蔣昌棟展示用回收塑料瓶製作的毯子。(記者朱蕾╱攝影)
慈濟志工蔣昌棟展示用回收塑料瓶製作的毯子。(記者朱蕾╱攝影)

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