皇后區國際電影節6月登場 致敬艾姆赫斯特醫院員工

紐約皇后區國際電影節下月登場，致敬艾姆赫斯特醫院員工。(電影節提供)

第11屆皇后區 國際電影 節(Queens World Film Festival)將於6月登場，放映來自33個國家或地區電影製作人的近200部影片，還將致敬在新冠疫情 中持續奮鬥在一線的艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)員工，感謝他們的努力和英勇付出。

電影節主辦方表示，該電影節每年向表現出卓越領導力的電影人或社區成員頒發「皇后精神獎」(Spirit of Queens Award)，今年該獎項頒給艾姆赫斯特醫院的所有英勇員工。

紐約爆發新冠疫情以來，艾姆赫斯特醫院一度成為「全國疫情震央中的震央」；截至4月，該院共治癒了5萬4000多名新冠患者，做了380萬次新冠檢測，已接種26萬劑疫苗。

皇后區國際電影節將向該醫院6000名員工贈送電影節的全場通行證，持此通行證可無限觀看電影節期間放映的196部電影。

電影節執行董事卡托(Katha Cato)表示，「這是我們為醫院的英雄們提供一些休息的機會，讓他們不出家門就能進入電影世界；此次電影節的主題是『希望』，影片來自不同國家、種族和文化的獨立電影製作人。」

「皇后區國際電影節將確保創造性的表達，以及對真理的熱愛。」卡托還說，「這一年對我們和整個世界都是艱難的，現在是時候展示我們是誰、我們做了什麼，以及我們可以成為誰。」

為期11天的皇后區國際電影節將於6月23日(周三)至7月3日(周六)舉行，更多信息及購票請至queensworldfilmfestival.org；電影節也歡迎民眾以10元為艾姆赫斯特醫院員工購買價值150元的通行證，感謝醫護人員的付出。