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華人湧入史島 華康會島上建新會所

記者顏潔恩／紐約報導
華康會在史泰登島建立新會所，7日舉行開幕儀式。(記者顏潔恩/攝影)
華康會在史泰登島建立新會所，7日舉行開幕儀式。(記者顏潔恩/攝影)

華人健康協會在布碌崙(布魯克林)多個華社設有服務中心，隨著愈來愈多華人遷移至史泰登島，華康會目前也在島上建立一個新會所，7日舉行開幕儀式；華康會會長陳麗娜說，華人機構入駐社區會帶動當地經濟發展，也讓華人能用更熟悉的語言就近獲得服務。

華康會自2010年成立，在羊頭灣、班森賀均設有中心，提供服務給長者、青少年和孩童，在新冠疫情前每天至少服務60人；不僅如此，會所經常舉辦警民會議、健康和社區治安講座、發送免費有機蔬果等，還幫助居民申請市府福利。

隨著愈來愈多華人湧入史泰登島，很多社區人士都認為史島極有潛力，未來會迎更多華人，因此迫切希望有華人機構為民服務；陳麗娜說，在疫情期間送餐給長者會員時，就發現很多華人都搬到島上居住，尤其長者會員的兒女都紛紛轉移到史島買房，因此決定在此新增會所。

華康會當天邀請多名常年合作夥伴現身，享有美味午餐外，還贈送精美紅酒，感謝大家一路以來的支持。

華康會新會所設於New Dorp Lane 322號，從地鐵站步行五分鐘就能抵達，幾步路之外也有S76號公交車；陳麗娜說，不少附近的華裔、外族裔商家得知新會所的開張後，都感到很開心，期許帶動當地商業經濟發展。

陳麗娜說，新會所目前有兩名全職員工，在布碌崙會所提供的服務，也會在史島會所內提供，包括白卡申請、接種疫苗等；會所開門時間是周一至周六早上10時30分至下午3時，辦公室電話號碼是(607) 689-6618，欲知華康會近期舉辦的活動，可上網healthessential.org查詢。

華人 布碌崙 疫情

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