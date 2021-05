史岱文森高中華生 獲「大學理事會獎學金」

美國廣播公司ABC的「早安美國」節目日前公布大學理事會25名獎學金得主。(取自ABC news)

大學理事會(The College Board)的「Complete Your Journey Opportunity」獎學金得主,日前在美國 廣播公司ABC的「早安美國」(Good Morning America)節目中公布;全美25名高中生各獲得4萬元獎學金,紐約市 有三名學生獲獎,包括一名史岱文森的華裔學生。

大學理事會獎學金致力於為來自不同族裔背景、學校的學生,供他們上大學,選中的學生可能是少數族裔、移民、來自資源較少的小地方等,希望能給他們展示自我潛力的機會;此次獎學金開放給全美2021年的高中畢業生申請,最終選取25名學生各獲得4萬元,並幫助他們規畫和籌備上大學。

25名得主中有三名來自紐約市的高中生,分別是就讀於史岱文森高中(Stuyvesant High School)的華裔學生Nehemiah Yu、城市大學數理和工程高中(High School for Math Science and Engineering at the City College of New York)的Brianna Agyapong、皇后區人文科學和教育高中(Queens High School of Teaching, Liberal Arts, and Sciences)的LaMia King。

根據社群帳號,Nehemiah Yu居住在皇后區法拉盛,就讀高中期間體育表現出色,期望進入密西根大學(University of Michigan)就讀。

州教育廳校務委員會教育總監 Lester W. Young表示,三名紐約獲獎者在新冠疫情帶來的挑戰下,依然堅持走上學習的道路,激發更多人實現大學夢,樹立良好的榜樣;州教育理事會總監羅莎(Betty Rosa)則說,這對支持學生的家長、老師來說,都是一個很大的成就,期盼孩子們的前途光明。