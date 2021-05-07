市警訪福建同鄉會 「見到犯罪要錄影 警方才能有所作為」

市警仇恨亞裔犯罪工作組、社區事務局及轄區七分局等數十位警員訪問福建同鄉會。（記者洪群超／攝影）

市警仇恨亞裔 犯罪工作組主管吳銘恆督察，6日與轄管曼哈頓 下東城的市警七分局及市警總局社區事務處成員，到訪美國福建同鄉會，表示對仇恨亞裔犯罪絕不姑息，但也希望社區積極配合，報警並提供線索；警方表示，不管遭遇還是見到仇恨犯罪 ，不要當旁觀者，拿出手機拍照存證，對警方將不法分子繩之於法大有幫助。

（影音來源：記者洪群超）

吳銘恆與七分局、曼哈頓南區巡邏華埠與下東城社區的十多名警員，市警總局社區事務局探員杜淑嫻以及曼哈頓地區檢察官辦公室等執法部門代表拜訪福建同鄉會，受到鄭思祺等近百名同鄉會成員和社區代表歡迎；下東城的猶太社區代表也與會支持，表示猶太社區親身經歷過歧視和仇恨，對亞裔社區近來的遭遇感同身受，要站在一起。

吳銘恆(發言者)表示，會確保市警不遺餘力保護亞裔社區。（記者洪群超／攝影）

吳銘恆表示，他在香港出生長大，加入紐約市警後，在所有轄管華人社區的分局都服務過，對華社在近來仇恨亞裔犯罪多發的風潮下的痛苦和不安感同身受；他表示，他的任務是確保市警保護亞裔社區「每個人都有權利過出門、上學、坐地鐵而不用擔驚受怕的生活。」

會上，日常巡邏華埠和下東城的市警曼哈頓南區多部門警員也齊亮相，告訴華社民眾如若遇到仇恨犯罪等，可立即向這些分布在社區街頭、地鐵站等處巡邏的警員求助。

杜淑嫻表示，華裔民眾不用顧慮報警或叫警察來時，不會說英文導致無法交流，指出遭遇襲擊或見到有人受襲，首先就要撥打911報警，「不會講英文沒關係，只要跟接線員表達『Chinese』，就會有中文翻譯。」

她也說，如果報警後到場的警員不會說中文，民眾可要求中文翻譯，警方會設法找來能講中文的警員或翻譯協助；杜淑嫻也呼籲民眾不要做仇恨犯罪的看客，「現在每個人都有能拍照、錄視頻的手機，只要保持安全距離，能確保自身安全的情況下，一定要積極拍照或錄影，提供給警方，這樣警方盡快才能有所作為，解決問題。」